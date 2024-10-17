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Зеленский сообщил, что Франция предоставит Украине истребители

17 октября 2024 19:40
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Владимир Зеленский сообщил, что Франция предоставит Украине истребители
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Франция передаст нашему государству истребители. При этом он подчеркнул, что союзники Украины не должны утратить единство.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе.

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"Мы готовимся получить самолеты от Франции. Наши солдаты держат оборону на фронте с оружием от всего мира", — подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина получает оружие от США, Канады, стран Евросоюза. В этом контексте, по мнению главы государства, было бы крайне нелогично рассматривать Украину вне НАТО.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 17 октября, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. В настоящее время они проводят общую пресс-конференцию.

Напомним, Зеленский на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе презентовал План победы Украины.

Украина Владимир Зеленский НАТО истребитель Франция

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