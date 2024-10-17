Владимир Зеленский сообщил, что Франция предоставит Украине истребители

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Франция передаст нашему государству истребители. При этом он подчеркнул, что союзники Украины не должны утратить единство.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Брюсселе.

Читайте также:

Франция предоставит самолеты

"Мы готовимся получить самолеты от Франции. Наши солдаты держат оборону на фронте с оружием от всего мира", — подчеркнул президент.

Он добавил, что Украина получает оружие от США, Канады, стран Евросоюза. В этом контексте, по мнению главы государства, было бы крайне нелогично рассматривать Украину вне НАТО.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 17 октября, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. В настоящее время они проводят общую пресс-конференцию.

Напомним, Зеленский на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе презентовал План победы Украины.