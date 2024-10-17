Україна в НАТО — Зеленський у Брюсселі зустрівся з Рютте і зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 17 жовтня в Брюсселі президент України Володимир Зеленський провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. Наразі вони проводять спільну пресконференцію.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Президент України заявив, що Україна вже є частиною НАТО, адже українські військові тримають фронт зі зброєю зі всього світу.

"Наші солдати тримають фронт зі зброєю від всього світу. Від Америки, Туреччини, Канади. І було б не правильно залишити Україну поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО", — заявив Зеленський.

Він додав, що Україна покладається, на готовність країн членів НАТО забезпечити вже оголошені пакети фінансової допомоги Україні на суму понад 40 мільярдів євро на наступному саміті НАТО в Гаазі.

Глава держави також відзначив, що найголовніша зброя, яка є в України — народ. Він додав, що впевнений не лише в українцях, а й в нашій єдності.

Раніше Президент Володимир Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України. Захід відбувся на рівні лідерів країн. Глава держави зазначив, що одним із головних аргументів, щоб зупинити війну, має стати запрошення України в НАТО.

Напередодні генсек альянсу Марк Рютте заявив, що НАТО розглянуло та врахувало розроблений Україною План перемоги, але ще багато деталей цієї ініціативи потрібно обговорити. Він також підкреслив, що шлях України до членства в Альянсі є незворотним, проте коли це станеться наразі невідомо.