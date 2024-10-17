Украина в НАТО — Зеленский в Брюсселе встретился с Рютте и сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 17 октября, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Сейчас они проводят общую пресс-конференцию.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Ранее Президент Владимир Зеленский на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе презентовал План победы Украины. Мероприятие прошло на уровне лидеров стран. Глава государства отметил, что одним из главных аргументов, чтобы остановить войну, должно стать приглашение Украины в НАТО.

Накануне генсек альянса Марк Рютте заявил, что НАТО рассмотрело и учло разработанный Украиной План победы, но еще много деталей этой инициативы нужно обсудить. Он также подчеркнул, что путь Украины к членству в Альянсе необратим, однако когда это произойдет пока неизвестно.