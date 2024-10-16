Запрошення України до НАТО — заява генсека Рютте

Рютте зробив заяву щодо членства України в НАТО
Новий генсек НАТО Марк Рютте у середу, 16 жовтня, під час промови в Брюсселі заявив, що в Альянсі вирішили зробити шлях до членства України незворотним. Проте генсек не сказав, коли саме Київ отримає запрошення до Альянсу.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE зі штаб-квартири Альянсу у середу, 16 жовтня.
Що сказали у НАТО про членство України
Як заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в Брюсселі 16 жовтня, у Вісбадені створюють Командування НАТО, де координуватимуть та надаватимуть безпекову допомогу й навчання для України.
Також Марк Рютте наголосив, що "шлях України до членства в НАТО незворотній", а у союзників є комплексний пакет допомоги щодо цього питання.
"Ми домовились про зобов'язання у 40 мільярдів і впевнено рухаємось до його виконання. І, звісно, багато союзників підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною. Отже, наша спільна робота робить Україну сильнішою, більш сумісною з НАТО і готовою до вступу як ніколи раніше", — сказав Рютте.
За словами Рютте, ці дії прокладають шлях України до членства в Альянсі, яке відбудеться, "коли настане слушний момент".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде боротьбу одночасно з трьома державами — Росією, Іраном та Північною Кореєю.
Раніше Новини.LIVE писали, що Брюсселі 17 жовтня починається зустріч міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу, захід триватиме три дні.
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