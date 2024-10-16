Приглашение Украины в НАТО — заявление генсека Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Новый генсек НАТО Марк Рютте в среду, 16 октября, во время выступления в Брюсселе заявил, что в Альянсе решили сделать путь к членству Украины необратимым. Однако генсек не сказал, когда Киев получит приглашение в Альянс.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE из штаб-квартиры Альянса в среду, 16 октября.

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Как заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в Брюсселе 16 октября, в Висбадене создают Командование НАТО, где будут координировать и оказывать помощь и обучение для Украины безопасности.

Также Марк Рютте подчеркнул, что "путь Украины к членству в НАТО необратим", а у союзников есть комплексный пакет помощи по этому вопросу.

"Мы договорились об обязательствах в 40 миллиардов и уверенно двигаемся к его выполнению. И, конечно, многие союзники подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. Итак, наша совместная работа делает Украину более сильной, более совместимой с НАТО и готовой к вступлению как никогда раньше", — сказал Рютте.

По словам Рютте, эти действия прокладывают путь Украины к членству в Альянсе, которое состоится, "когда настанет подходящий момент".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет борьбу одновременно с тремя государствами — Россией, Ираном и Северной Кореей.

Ранее Новини.LIVE писали, что Брюсселе 17 октября начинается встреча министров обороны стран Североатлантического Альянса, мероприятие продлится три дня.