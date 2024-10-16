Кореспондент Новини.LIVE побувала у штаб-квартирі НАТО

Штаб-квартира НАТО. Фото: Новини.LIVE

У Брюсселі у четвер, 17 жовтня, стартує зустріч міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Відомо, що вона триватиме три дні.

Про це зі штаб-квартири НАТО повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у середу, 16 жовтня.

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Зустріч міністрів оборони НАТО

Так, зустріч оборонних міністрів країн-членів Альянсу триватиме три дні. Офіційна частина розпочнеться завтра, до неї долучиться також українська делегація на чолі з головою Міноборони Рустемом Умєровим.

Водночас Президент Володимир Зеленський має представити країнам НАТО План перемоги України, але поки невідомо: виступ відбудеться наживо чи по відеозв'язку.

Основною темою зустрічі країн НАТО є допомога Україні, посилення ППО та інші питання війни. А сьогодні новий генсек Марк Рютте поспілкується з журналістами на пресконференції.

Нагадаємо, одним із пунктів Плану перемоги Зеленський назвав запрошення України в НАТО.

Також старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер заявив, що Альянс буде боротися з гібридною війною Росії та пояснив як.