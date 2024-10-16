Корреспондент Новини.LIVE побывала в штаб-квартире НАТО

Штаб-квартира НАТО. Фото: Новини.LIVE

В Брюсселе в четверг, 17 октября, стартует встреча министров обороны стран Североатлантического Альянса. Известно, что она продлится три дня.

Об этом из штаб-квартиры НАТО сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в среду, 16 октября.

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Встреча министров обороны НАТО

Так, встреча оборонных министров стран-членов Альянса продлится три дня. Официальная часть начнется завтра, к ней присоединится также украинская делегация во главе с главой Минобороны Рустемом Умеровым.

В то же время президент Владимир Зеленский должен представить странам НАТО План победы Украины, но пока неизвестно, выступление состоится вживую или по видеосвязи.

Основной темой встречи стран НАТО является помощь Украине, усиление ПВО и другие вопросы войны. Сегодня новый генсек Марк Рютте пообщается с журналистами на пресс-конференции.

Напомним, одним из пунктов Плана победы Зеленский назвал приглашение Украины в НАТО.

Также старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер заявил, что Альянс будет бороться с гибридной войной России, и объяснил как.