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У НАТО пояснили, як будуть боротися з гібридною війною Росії

15 жовтня 2024 14:56
Аркадій Пастула - Редактор
Як НАТО протидіятиме гібридній агресії Росії — пояснення Патріка Тернера
Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер. Фото: PISM Strategic Ark
Аркадій Пастула - Редактор

Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер пояснив, як Альянс буде боротися з гібридною війною Росії. Москва продовжує здійснювати незаконну діяльність, включаючи розвідувальну.

Про це Патрік Тернер сказав в інтерв'ю "Укрінформу" у вівторок, 15 жовтня.

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Тернер наголосив, що Росія помітно активізувала використання гібридної тактики у країнах НАТО після 2014 року в рамках спроб тиску на Захід після анексії Криму та вторгнення на Донбас.

"Я досі вважаю, що це була їхня серйозна помилка, тому що, ймовірно, тоді ще були деякі частини Європи, які не одразу побачили серйозну російську загрозу у свій бік. Але коли якась держава – Росія чи хтось інший — починає різними способами впливати на інші країни, намагаючись підірвати їх зсередини, це врешті-решт призводить то усвідомлення, що Росія є проблемою і для них, а не тільки для держав, які межують з Росією, чи виключно для України", — зазначив він.

За його словами, наразі фіксується більш агресивне, активне та відверте використання Росією гібридних тактик, включаючи диверсії, кібератаки, використання мігрантів як зброї тощо.

"Росія продовжує кидати ці виклики, втручатися та здійснювати в цих країнах незаконну діяльність, включаючи розвідувальну", — зазначив старший представник НАТО в Україні.

Він каже, що Альянс зберігатиме спокій, послідовність і чіткість. НАТО вже узгодило набір можливих заходів, які можуть бути вжиті. Тернер каже, що це може бути обмін розвідданими, викриття цих атак, відверта дискусія щодо проблеми, і критика винних. Також впроваджуються захисні заходи у кіберпросторі та на об’єктах підводної інфраструктури.  

"Якісь заходи вживаються колективно, а якісь — окремими учасниками Альянсу. Але якщо певні країни здійснюють навмисні напади на країни-члени НАТО, вони мають заплатити за це. Це стосується як Росії, так і будь-яких інших залучених до цього гравців", — наголосив Тернер.

Він зазначив, що кампанія Росії не заважає підтримувати Україну та захищати свої території. Тернер додав, що НАТО вітає оголошений минулого тижня пакет санкцій ЄС, спрямований проти гібридних загроз.

Нагадаємо, Тернер заявив, що НАТО не може запросити Україну, поки на її території триває війна. Проте це не єдина перепона — існують щонайменше три ключові умови, які мають бути виконані для вступу.

Також НАТО проведе щорічні військові навчання, спрямовані на захист країн-учасниць. Військові відпрацьовуватимуть сценарії застосування ядерної зброї.

росія війна розвідка НАТО Україна

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