НАТО проводить військові навчання з ядерного стримування

Boeing B-52 Stratofortress. Фото: ac.nato.int

Протягом двох тижнів НАТО буде проводити щорічні військові навчання з захисту країн-учасниць. Військові відпрацьовуватимуть застосування ядерної зброї.

Про це повідомила пресслужба НАТО у понеділок, 14 жовтня.

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Військові навчання НАТО

За даними НАТО, у навчаннях Steadfast Noon ("Стійкий полудень") візьмуть участь близько двох тисяч військових, які перебувають на восьми авіаційних базах Європи.

Під час маневрів буде залучено понад 60 літаків із 13 країн Альянсу. Серед техніки — сучасні винищувачі, що здатні нести американські ядерні боєголовки, які розміщені в Європі, далекі бомбардувальники, а також літаки для спостереження та дозаправки.

Навчання проходитимуть на авіабазах у Бельгії та Нідерландах, а також над Північним морем, включаючи повітряний простір Великої Британії та Данії.

"Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки членів Альянсу. Навчання Steadfast Noon є важливим випробуванням сил ядерного стримування Альянсу і надсилає чіткий сигнал будь-якому супротивнику про те, що НАТО буде захищати і обороняти усіх членів Альянсу", — сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Нагадаємо, міністри оборони держав НАТО зберуться для перегляду політики Альянсу щодо Росії, яка залишалася стабільною протягом десятиліть.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що однією з ключових цілей Плану перемоги є вступ України в НАТО. За його словами, партнери не повинні сумніватися в доцільності цього кроку.