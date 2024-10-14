НАТО проводит военные учения по ядерному сдерживанию

Boeing B-52 Stratofortress. Фото: ac.nato.int

В течение двух недель НАТО будет проводить ежегодные военные учения по защите стран-участниц. Военные будут отрабатывать применение ядерного оружия.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО в понедельник, 14 октября.

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Военные учения НАТО

По данным НАТО, в учениях Steadfast Noon ("Стойкий полдень") примут участие около двух тысяч военных, которые находятся на восьми авиационных базах Европы.

В ходе маневров будут привлечены более 60 самолетов из 13 стран Альянса. Среди техники — современные истребители, способные нести американские ядерные боеголовки, размещенные в Европе, бомбардировщики, а также самолеты для наблюдения и дозаправки.

Обучение будет проходить на авиабазах в Бельгии и Нидерландах, а также над Северным морем, включая воздушное пространство Великобритании и Дании.

"Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности членов Альянса. Учения Steadfast Noon являются важным испытанием сил ядерного сдерживания Альянса и посылает четкий сигнал любому противнику о том, что НАТО будет защищать и оборонять всех членов Альянса", — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Напомним, министры обороны государств НАТО соберутся для пересмотра политики Альянса по России, которая оставалась стабильной в течение десятилетий.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из ключевых целей Плана победы является вступление Украины в НАТО. По его словам, партнеры не должны сомневаться в целесообразности этого шага.