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В НАТО збираються радикально переглянути відносини з Росією — що це означає

12 жовтня 2024 13:38
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
НАТО вважає Росію загрозою — що це означає
Засідання Ради НАТО. Фото ілюстративне: Facebook NATO
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Міністри оборони країн НАТО зустрінуться наступного тижня для переосмислення політики Альянсу щодо Росії, яка фактично лишалася незмінною протягом десятиліть. Це відбувається на фоні загрози, яку представляє для всього цивілізованого світу офіційна політика, яку провадить Кремль.

Про це повідомляє Politico.

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Відносини між НАТО і Росією повністю зійшли нанівець після початку повномасштабної війни Росії проти України. Альянс проголосив Росію "найзначнішою і прямою загрозою безпеці союзників". В свою чергу російська влада стверджує, що розширення НАТО на схід представляє собою екзистенціальну загрозу.

Незважаючи на зміну позиції, НАТО, як і раніше, зберігає "Основоположний акт" з Росією. Це документ, підписаний 1997 року, через 6 років після розпаду Радянського Союзу. У ньому йдеться про спільну мету — "побудувати стабільну, мирну і нерозділену Європу".

Варто також звернути увагу, що створена для підтримки співробітництва і безпеки Рада Росія-НАТО не збиралася з 2022 року. Відносини з Росією неухильно погіршувалися протягом багатьох років. 

"Країни НАТО зараз намагаються "окреслити різні елементи стратегії щодо Росії і просувати дебати всередині альянсу, які виводять нас на такі теми, як майбутнє основоположного акта НАТО-Росія... Настав час розробити нову стратегію з точки зору конкретних позицій союзників", — заявив високопоставлений представник уряду США.

За словами чиновника, наразі збираються і аналізуються думки усіх 32 країн-членів НАТО. У зв'язку з цим поки рано говорити про появу нової стратегії найближчим часом.

Зазначається, що виникають розбіжності з приводу того, наскільки далеко має зайти НАТО, щоб створити новий звід правил у відносинах із Росією. В НАТО побоюються, що радикально нова стратегія ще більше дестабілізує Росію.

Крім того, існує "темна конячка" у вигляді Угорщини та Словаччини. Ці дві країни НАТО наперекір решті членів Альянсу, продовжують підтримувати контакти з Кремлем і вважають стратегічно важливою взаємодію з Росією.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із пункту Плану перемоги є вступ в НАТО. За його словами, партнери не повинні скептично ставитися до цього питання.

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив скандальну публічну заяву, що допоки він буде на посаді, то блокуватиме Україні вступ до НАТО.

НАТО Україна війна в Україні Росія зустріч

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