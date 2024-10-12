НАТО считает Россию угрозой — что это значит

Заседание Совета НАТО. Фото иллюстративное: Facebook NATO

Министры обороны стран НАТО встретятся на следующей неделе для переосмысления политики Альянса в отношении России, фактически остававшейся неизменной в течение десятилетий. Это происходит на фоне угрозы, которую представляет для всего цивилизованного мира официальная политика, проводимая Кремлем.

Об этом сообщает Politico.

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Отношения между НАТО и Россией полностью сошли на нет после начала полномасштабной войны России против Украины. Альянс провозгласил Россию "самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников". В свою очередь российские власти утверждают, что расширение НАТО на восток представляет собой экзистенциальную угрозу.

Несмотря на изменение позиции, НАТО по-прежнему сохраняет "Основополагающий акт" с Россией. Это документ, подписанный в 1997 году, 6 лет спустя после распада Советского Союза. В нем говорится об общей цели — "построить стабильную, мирную и безответную Европу".

Следует также обратить внимание, что созданный для поддержки сотрудничества и безопасности Совет Россия — НАТО не собирался с 2022 года. Отношения с Россией неуклонно ухудшались в течение многих лет.

"Страны НАТО сейчас пытаются "очертить различные элементы стратегии в отношении России и продвигать дебаты внутри альянса, которые выводят нас на такие темы, как будущее основополагающего акта НАТО — Россия... Пора разработать новую стратегию с точки зрения конкретных позиций союзников", — заявил высокопоставленный представитель правительства США.

По словам чиновника, сейчас собираются и анализируются мнения всех 32 стран-членов НАТО. В связи с этим пока рано говорить о появлении новой стратегии в ближайшее время.

Отмечается, что возникают разногласия по поводу того, насколько далеко должно зайти НАТО, чтобы создать новый свод правил в отношениях с Россией. В НАТО опасаются, что радикально новая стратегия еще больше дестабилизирует Россию.

Кроме того, существует "темная лошадка" в виде Венгрии и Словакии. Эти две страны НАТО вопреки остальным членам Североатлантического союза продолжают поддерживать контакты с Кремлем и считают стратегически важным взаимодействие с Россией.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из пунктов Плана победы является вступление в НАТО. По его словам, партнеры не должны скептически относиться к этому вопросу.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал скандальное публичное заявление, что пока он будет на должности, будет блокировать Украине вступление в НАТО.