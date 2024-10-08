Україна може стати членом НАТО раніше, ніж ЄС, заявив Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Фото: Голос України

Україна, скоріш за все, спочатку набуде повноправного членства в НАТО, і вже потім приєднається до ЄС. Це випливає з динаміки переговорного процесу щодо європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє "Укрінформ".

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"Не хотів би брати на себе невдячну роль Кассандри. Але, як я очікую, ми станемо членами НАТО швидше, ніж членами Євросоюзу. Це пов’язано з певними традиціями щодо розширення ЄС", — сказав політик під час "геополітичного діалогу" під егідою Центру європейської політики, який відбувається в Брюсселі.

Корнієнко розповів, що приїхав до Брюсселя в складі офіційної делегації для участі в переговорах, спрямованих на продовження перевірки українського законодавства на відповідність європейським правовим стандартам. Зокрема, це є ключовою і практичною вимогою для вступу будь-якої країни до ЄС.

За словами заступника голови Верховної Ради, Україна при цьому добре розуміє, що процес розширення залежить від досягнень кожної країни-кандидата, та готова наполегливо працювати, щоб пройти шлях до повноправного членства в Європейському союзі.

"Як свідчить практика, всі хвилі розширення ЄС відбувалися після європейських виборів. Наступні такі вибори відбудуться у 2029 році. Тож, як я думаю, наступна можливість для розширення ЄС може відкритися саме після цих виборів до Європейського парламенту. Ми зробимо все з нашого боку, щоб бути підготовленими до такого розвитку. Але яким буде рішення країн-членів, наразі передбачати важко. П’ять років у політиці — це дуже тривалий час", — пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, нещодавно колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг допустив, що Україна може стати членом Альянсу без частини окупованих територій. Зокрема, він нагадав про те, що Японія є членом НАТО з невирішеними територіальними питаннями.

Водночас Столтенберг в одному з інтерв'ю заявив, що тільки союзники Альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку з урахуванням факту, що частина території країни окупована.