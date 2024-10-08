Україна може стати членом НАТО раніше, ніж ЄС, заявив Корнієнко

У Раді заявили, що Україна може стати членом НАТО раніше, ніж увійде до ЄС
Україна, скоріш за все, спочатку набуде повноправного членства в НАТО, і вже потім приєднається до ЄС. Це випливає з динаміки переговорного процесу щодо європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни.
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомляє "Укрінформ".
Чому Україна може стати членом НАТО раніше, ніж увійде до ЄС
"Не хотів би брати на себе невдячну роль Кассандри. Але, як я очікую, ми станемо членами НАТО швидше, ніж членами Євросоюзу. Це пов’язано з певними традиціями щодо розширення ЄС", — сказав політик під час "геополітичного діалогу" під егідою Центру європейської політики, який відбувається в Брюсселі.
Корнієнко розповів, що приїхав до Брюсселя в складі офіційної делегації для участі в переговорах, спрямованих на продовження перевірки українського законодавства на відповідність європейським правовим стандартам. Зокрема, це є ключовою і практичною вимогою для вступу будь-якої країни до ЄС.
За словами заступника голови Верховної Ради, Україна при цьому добре розуміє, що процес розширення залежить від досягнень кожної країни-кандидата, та готова наполегливо працювати, щоб пройти шлях до повноправного членства в Європейському союзі.
"Як свідчить практика, всі хвилі розширення ЄС відбувалися після європейських виборів. Наступні такі вибори відбудуться у 2029 році. Тож, як я думаю, наступна можливість для розширення ЄС може відкритися саме після цих виборів до Європейського парламенту. Ми зробимо все з нашого боку, щоб бути підготовленими до такого розвитку. Але яким буде рішення країн-членів, наразі передбачати важко. П’ять років у політиці — це дуже тривалий час", — пояснив Корнієнко.
Нагадаємо, нещодавно колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг допустив, що Україна може стати членом Альянсу без частини окупованих територій. Зокрема, він нагадав про те, що Японія є членом НАТО з невирішеними територіальними питаннями.
Водночас Столтенберг в одному з інтерв'ю заявив, що тільки союзники Альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку з урахуванням факту, що частина території країни окупована.
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