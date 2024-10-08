Украина может стать членом НАТО раньше, чем ЕС, заявил Корниенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Фото: Голос Украины

Украина, скорее всего, сначала обретет полноправное членство в НАТО, и уже потом присоединится к ЕС. Это следует из динамики переговорного процесса по европейской и евроатлантической интеграции нашей страны.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает "Укринформ".

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"Не хотел бы брать на себя неблагодарную роль Кассандры. Но, как я ожидаю, мы станем членами НАТО быстрее, чем членами Евросоюза. Это связано с определенными традициями расширения ЕС", — сказал политик во время "геополитического диалога" под эгидой Центра европейской политики, который проходит в Брюсселе.

Корниенко рассказал, что приехал в Брюссель в составе официальной делегации для участия в переговорах, направленных на продолжение проверки украинского законодательства на соответствие европейским правовым стандартам. В частности, это ключевое и практическое требование для вступления любой страны в ЕС.

По словам заместителя председателя Верховной Рады, Украина при этом хорошо понимает, что процесс расширения зависит от достижений каждой страны-кандидата, и готова упорно работать, чтобы пройти путь полноправного членства в Европейском союзе.

"Как свидетельствует практика, все волны расширения ЕС происходили после европейских выборов. Следующие такие выборы состоятся в 2029 году. Так что, я думаю, следующая возможность для расширения ЕС может открыться именно после этих выборов в Европейский парламент. Мы сделаем все с нашей стороны, чтобы быть подготовленными к такому развитию. Но каким будет решение стран-членов, пока предвидеть трудно. Пять лет в политике — это очень длительное время", — пояснил Корниенко.

Напомним, недавно бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Украина может стать членом Альянса без части оккупированных территорий. В частности, он напомнил о том, что Япония является членом НАТО с нерешенными территориальными вопросами.

В то же время Столтенберг в одном из интервью заявил, что только союзники Альянса будут решать, возможно ли пригласить Украину в блок с учетом факта, что часть территории страны оккупирована.