Україна може стати членом НАТО без частини територій

Єнс Столтенберг. Фото: Світовий конгрес України

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг допускає, що України може стати членом Альянсу з частиною окупованих територій. Він нагадав про те, що Японія є членом Альянсу з невирішеними територіальними питаннями.

Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю Financial Times.

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Ексгенсек НАТО вважає, що існують способи вирішити проблему застосування статті 5 Північнотлантичного договору про колективну безпеку у випадку України, якщо вона стане членом Альянсу з окупованими територіями.

"Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", — навів він приклад.

Іншим прикладом, який навів Столтенберг, була Західна Німеччина, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини.

"У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину", — пояснив Столтенберг.

Колишній генсек НАТО також висловив впевненість, що знайти рішення вдасться, якщо буде вдосталь політичної волі. Також знадобиться встановити межу, до якої буде поширюватися стаття 5 статуту НАТО.

Нагадаємо, що нещодавно ще в одному інтерв'ю Столтенберг заявив, що тільки союзники альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку з урахуванням факту, що частина території країни окупована.

Також ми писали, що голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк заявив, що призначення прем’єр-міністра Марка Рютте на посаду генсека НАТО є компромісною фігурою, погодженою США. Загалом він продовжуватиме політику свого попередника Єнса Столтенберга особливо щодо України.