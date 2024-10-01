Чого Україні чекати від Рютте - коментар експерта - новини

Марк Рютте. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw

Призначення прем’єр-міністра Марка Рютте на посаду генсека НАТО є компромісною фігурою, погодженою США. Загалом він продовжуватиме політику свого попередника Єнса Столтенберга особливо щодо України.

Про це Новини.LIVE сказав Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО".

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За його словами, Штати довго не могли знайти консенсус щодо особи призначеної на пост генсека. Не підійшов ні британський міністр оборони Бен Уолес, ні жінки-політикині. Мовляв, у зв’язку з війною позиція США була принципова: щоби було легко працювати із новим головою НАТО.

"Тому Рютте — компромісна фігура. Він продовжуватиме і політику Столтенберга, тому радикальної зміни політики курсу Альянсу щодо України не буде. Адже глава НАТО — це виконавчий директор або спікер. Він виконує волю глав 32 суверенних держав, а не сповідує свою", — сказав експерт.

При цьому, за його словами, рішення щодо вступу України в НАТО приймає не генсек, а в першу чергу США та Німеччина. Наразі це очільники цих країн Джо Байден та Олаф Шольц. Але після виборів президента США ця ситуація може змінитися.

"Можливо, Камала Харіс змінить своє відношення до членства України в НАТО. Навіть не маючи всіх 100% відвойованих територій, але стаття 5 буде поширюватися на територію, яка на момент вступу буде підконтрольна офіційному Києву. А от на тимчасово окуповані території Донбасу та Криму — ні. Але Україна може звільняти їх своїми можливостями, цього їй ніхто не заборонить", — підсумував Романюк.

Нагадаємо, Патрік Тернер у День захисника та захисниць України зробив заяву щодо підтримки з боку НАТО. Він повідомив, чи будуть там допомагати країні приєднатися до Альянсу.

А вже колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тільки союзники Альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку, коли навіть частина її території буде окупована Росією.

При цьому, якщо говорити про повернення всіх територій як спосіб країни вступити до блоку, це буде стимулом для президента РФ Володимира Путіна продовжувати війну.

