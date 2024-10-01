Чего Украине ждать от Рютте - комментарий эксперта - новости

Марк Рютте. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw

Назначение премьер-министра Марка Рютте на пост генсека НАТО является компромиссной фигурой, согласованной с США. В целом он будет продолжать политику своего предшественника Йенса Столтенберга, особенно по отношению к Украине.

Об этом Новини.LIVE сказал Юрий Романюк, глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО".

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По его словам, Штаты долго не могли найти консенсус в отношении лица, назначенного на пост генсека. Не подошел ни британский министр обороны Бен Уолес, ни женщины-политики. Мол, в связи с войной позиция США была принципиальной: чтобы было легко работать с новым главой НАТО.

"Поэтому Рютте — компромиссная фигура. Он будет продолжать и политику Столтенберга, поэтому радикального изменения политики курса Альянса по Украине не будет. Ведь глава НАТО — это исполнительный директор или спикер. Он выполняет волю глав 32 суверенных государств, а не исповедует свою", — сказал эксперт.

При этом, по его словам, решение о вступлении Украины в НАТО принимает не генсек, а в первую очередь США и Германия. В настоящее время это руководители этих стран Джо Байден и Олаф Шольц. Но после выборов президента США ситуация может измениться.

"Возможно, Камала Харис изменит свое отношение к членству Украины в НАТО. Даже не имея всех 100% отвоеванных территорий. Но статья 5 будет распространяться на территорию, которая на момент вступления будет подконтрольна официальному Киеву. А вот на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма — нет. Но Украина может освобождать их своими возможностями, этого ей никто не запретит", — подытожил Романюк.

Напомним, Патрик Тернер в День защитника и защитниц Украины сделал заявление о поддержке со стороны НАТО. Он сообщил, будут ли там помогать стране присоединиться к Альянсу.

А уже бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только союзники Альянса будут решать, возможно ли пригласить Украину в блок, когда даже часть ее территории будет оккупирована Россией.

При этом, если говорить о возвращении всех территорий как способе страны вступить в блок, это будет стимулом для президента РФ Владимира Путина продолжать войну.