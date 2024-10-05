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Столтенберг зізнався, про що найбільше шкодує в питанні допомоги Україні

5 жовтня 2024 06:44
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Столтенберг найбільше шкодує через недостатню допомогу Україні
Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Захід мав надавати Україні більше зброї перед початком повномасштабної війни і швидше передавати необхідно озброєння, коли велика війна вже почалась. Це у свою чергу, дало б ЗСУ значну перевагу.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив вже колишній Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зізнавшись, що найбільше за час свого головування у блоці шкодує про недостатню допомогу Україні.

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За його словами, перед початком повномасштабного вторгнення президента РФ Володимира Путіна, йому доводилося працювати одразу за трьома напрямами:

  • підтримувати допомогу альянсу Україні;
  • інформувати західну громадськість щодо загрози з боку Путіна;
  • уникати війни між НАТО та Росією.

Видання Financial Times пише, що останній пункт, ймовірно, заважав першим двом пунктам.

Крім того, колишній генсек НАТО визнав, що він також несе відповідальність за несвоєчасне та не в достатній кількості надання Україні військової допомоги.

"Якщо є щось, про що я в певному сенсі шкодую і що бачу набагато чіткіше зараз, так це те, що ми повинні були надати Україні набагато більше військової підтримки набагато раніше. Я думаю, ми всі маємо визнати, що ми повинні були дати їм більше зброї перед вторгненням. І ми повинні були дати їм більш досконалу зброю і швидше вже після вторгнення. Я визнаю свою частину відповідальності", — сказав Столтенберг.

Він зазначив, що рішення щодо відправлення летальної зброї в Україну стало предметом гострих обговорень на Заході. Перед вторгненням більшість держав-членів НАТО висловлювалися проти такої допомоги через сильний страх перед можливими наслідками.

"Я пишаюся тим, що ми зробили, але це було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Можливо, це могло навіть запобігти вторгненню або принаймні значно ускладнило росіянам робити те, що вони зробили", — резюмував колишній генсек НАТО.

Нагадаємо, що нещодавно ще в одному інтерв'ю Столтенберг заявив, що тільки союзники альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку з урахуванням факту, що частина території країни окупована. При цьому він додав, що якщо говорити про повернення всіх територій як спосіб країни вступити до блоку — це буде стимулом Путіна продовжувати війну.

Також ми писали, що голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк заявив, що призначення прем’єр-міністра Марка Рютте на посаду генсека НАТО є компромісною фігурою, погодженою США. Загалом він продовжуватиме політику свого попередника Єнса Столтенберга особливо щодо України. 

володимир путін НАТО Єнс Столтенберг війна в Україні Росія

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