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Столтенберг признался, что больше всего жалеет о недостаточной помощи Украине

5 октября 2024 06:44
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Столтенберг больше всего жалеет из-за недостаточной помощи Украине
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Запад должен был предоставлять Украине больше оружия перед началом полномасштабной войны и быстрее передавать необходимое вооружение, когда большая война уже началась. Это, в свою очередь, дало бы ВСУ значительное преимущество.

Об этом в интервью Financial Times заявил уже бывший Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, признавшись, что больше всего за время своего председательства в блоке сожалеет о недостаточной помощи Украине.

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По его словам, перед началом полномасштабного вторжения президента РФ Владимира Путина ему приходилось работать сразу по трем направлениям:

  • поддерживать помощь альянса Украине;
  • информировать западную общественность об угрозе Путина;
  • избегать войны между НАТО и Россией.

Издание Financial Times пишет, что последний пункт, вероятно, мешал первым двум пунктам.

Кроме того, бывший генсек НАТО признал, что он также несет ответственность за несвоевременное и недостаточное количество предоставления Украине военной помощи.

"Если есть что-то, о чем я в определенном смысле сожалею и что вижу гораздо четче сейчас, так это то, что мы должны были предоставить Украине гораздо больше военной поддержки гораздо раньше. Я думаю, мы все должны признать, что мы должны были дать им больше оружия перед вторжением. И мы должны были дать им более совершенное оружие и быстрее уже после вторжения. Я признаю свою часть ответственности", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что решение по отправке летального оружия в Украину стало предметом острых обсуждений на Западе. Перед вторжением большинство государств-членов НАТО высказывались против такой помощи из-за сильного страха перед возможными последствиями.

"Я горжусь тем, что мы сделали, но это было бы большим преимуществом, если бы это началось раньше. Возможно, это могло даже предотвратить вторжение или, по крайней мере, значительно усложнило россиянам делать то, что они сделали", — резюмировал бывший генсек НАТО.

Напомним, что недавно еще в одном интервью Столтенберг заявил, что только союзники альянса будут решать, можно ли пригласить Украину в блок с учетом факта, что часть территории страны оккупирована. При этом он добавил, что если говорить о возвращении всех территорий как способе страны вступить в блок — это будет стимулом Путина продолжать войну.

Также мы писали, что глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что назначение премьер-министра Марка Рютте на должность генсека НАТО является компромиссной фигурой, согласованной США. В целом он будет продолжать политику своего предшественника Йенса Столтенберга, особенно в отношении Украины.

владимир путин НАТО Йенс Столтенберг война в Украине Россия

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