Украина может стать членом НАТО без части территорий

Йенс Столтенберг. Фото: Всемирный конгресс Украины

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допускает, что Украина может стать членом Альянса с частью оккупированных территорий. Он напомнил о том, что Япония является членом Альянса по нерешенным территориальным вопросам.

Об этом Столтенберг сказал в интервью Financial Times.

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Эксгенсек НАТО считает, что есть способы решить проблему применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности в случае Украины, если она станет членом Альянса с оккупированными территориями.

"Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но у Соединенных Штатов есть гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", — привел он пример.

Другим примером, который привел Столтенберг, являлась Западная Германия, рассматривавшая Восточную Германию как часть великой Германии.

"У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию", — объяснил Столтенберг.

Бывший генсек НАТО также выразил уверенность, что найти решение удастся, если будет достаточно политической воли. Также необходимо установить границу, на которую будет распространяться статья 5 устава НАТО.

Напомним, что недавно еще в одном интервью Столтенберг заявил, что только союзники альянса будут решать, можно ли пригласить Украину в блок с учетом факта, что часть территории страны оккупирована.

Также мы писали, что глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что назначение премьер-министра Марка Рютте на должность генсека НАТО является компромиссной фигурой, согласованной США. В целом он будет продолжать политику своего предшественника Йенса Столтенберга, особенно в отношении Украины.