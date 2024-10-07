Роберт Фіцо блокуватиме вступ України до НАТО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: УНІАН

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що буде блокувати вступ України до НАТО, поки він при владі. Він вважає, якщо "дати зелену світло" Києву для членства в Альянсі, це призведе до Третьої світової війни.

Про це повідомляє Pravda.

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Фіцо заявив, що він підтримує прагнення України стати членом ЄС, хоча й не вірить, що це станеться у близькому майбутньому. Водночас він категорично проти, аби Україна стала членом НАТО.

"Поки я буду прем'єр-міністром Словаччини, я керуватиму депутатами, яких я, як голова партії, тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО", — сказав він.

Він переконаний, що вступ України до НАТО буде основою для початку Третьої світової війни.

Крім того, словацький прем'єр повторив попередню свою заяву, що нібито Захід хоче війни в Україні, бо намагається "поставити росіян на коліна".

Також відомо, що він вже спланував поїздку у Москву на 80-ту річницю капітуляції Третього Райху.

Нагадаємо, нещодавно колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може стати членом НАТО без частини своїх окупованих територій.

Ці чутки підігріло видання Financial Times, заявивши, що західні дипломати та все більше українських посадовців обговорюють можливий компроміс, згідно з яким Київ отримає місце в НАТО, якщо відмовиться від окупованих Росією територій. В Офісі президента різко відреагували на таку інформацію і заявили, що подібних умов не було.