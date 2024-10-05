Україна в НАТО — Київ просять віддати Росії окуповані території

Марк Рютте та Володимир Зеленський. Фото: ОП

За даними ЗМІ, Україна разом зі своїми союзниками обговорює можливий компроміс, згідно з яким Київ отримає місце в НАТО, якщо відмовиться від окупованих Росією територій. В Офісі президента різко відреагували на таку інформацію і заявили, що подібних умов не було.

Про це повідомляє Financial Times.

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Нещодавно видання заявило, що західні дипломати та все більше українських посадовців схиляються до того, щоб зійтися на гарантіях безпеки, які можуть стати основою переговорів Росії та України. Згідно з ними, РФ збереже де-факто контроль на усіма окупованими частинами українських територій.

Financial Times пише, що ні Київ, ні всі його партнери та прихильники не пропонують визнати суверенітет Росії над ТОТ, адже такі дії заохочували б подальшу агресію та окупацію. Натомість передбачається мовчазна згода на те, що ці землі мають бути повернуті дипломатичним шляхом у майбутньому.

"Більш відкрито обговорюється характер і терміни гарантій безпеки, які Україна повинна отримати для підтримки врегулювання. У Вашингтоні Зеленський повторив свою позицію щодо прискореного членства в НАТО. США бояться брати Україну під парасольку 5-ї статті Договору про НАТО до завершення війни. Однак деякі союзники України припускають, що такий варіант усе ж може бути реальним", — йдеться у матеріалі.

Крім того, видання згадало слова колишнього генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що "Україна може стати членом НАТО без частини територій". Він заявив, що гарантії безпеки, які США надають Японії, не поширюються на Курильські острови, чотири з яких Японія вважає своїми, але які контролюються Росією після захоплення Радянським Союзом у 1945 році. Він також навів приклад Німеччини, яка вступила до НАТО в 1955 році, попри те, що країна була розділена. Лише Західна Німеччина була під захистом НАТО.

"Ця західнонімецька модель для України обговорюється у зовнішньополітичних колах вже понад 18 місяців. Тепер ідея набирає обертів і в офіційних колах", — пише FT.

Що кажуть в Офісі президента

Так, посилаючись на джерела в ОП, 24 канал повідомив, що ніхто на Заході не пропонував такі гарантії безпеки.

У відомстві підкреслили, що Україна не торгує суверенітетом і територіями, а розмови, про яку написало видання, не було.

"Ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував Україні такі гарантії безпеки, які точно не допускали би розширення або повторення війни. Вони навіть далекобійність бояться дати. По-друге, ми не торгуємо суверенітетом і територіями", — процитувало видання слова джерел з ОП.

Нагадаємо, нещодавно ще в одному інтерв'ю Столтенберг заявив, що тільки союзники Альянсу вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до блоку з урахуванням факту, що частина території країни окупована.

Також ми писали, що голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк заявив, що призначення прем’єр-міністра Марка Рютте на посаду генсека НАТО є компромісною фігурою, погодженою США. Загалом він продовжуватиме політику свого попередника Єнса Столтенберга особливо щодо України.