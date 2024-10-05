Украина в НАТО — Киев просят отдать России оккупированные территории

Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: ОП

По данным СМИ, Украина вместе со своими союзниками обсуждает возможный компромисс, согласно которому Киев получит место в НАТО, если откажется от оккупированных Россией территорий. В Офисе президента резко отреагировали на такую информацию и заявили, что подобных условий не было.

Об этом сообщает Financial Times.

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Недавно издание заявило, что западные дипломаты и все больше украинских чиновников склоняются к тому, чтобы сойтись на гарантии безопасности, которые могут стать основой переговоров России и Украины. Согласно им, РФ сохранит де-факто контроль на всеми оккупированными частями украинских территорий.

Financial Times пишет, что ни Киев, ни все его партнеры и сторонники не предлагают признать суверенитет России над ВОТ, ведь такие действия поощряли дальнейшую агрессию и оккупацию. Предусматривается молчаливое согласие на то, что эти земли должны быть возвращены дипломатическим путем в будущем.

"Более открыто обсуждается характер и сроки гарантий безопасности, которые Украина должна получить для поддержки урегулирования. В Вашингтоне Зеленский повторил свою позицию по ускоренному членству в НАТО. США боятся брать Украину под зонтик 5-й статьи Договора о НАТО до завершения войны. Однако некоторые союзники Украина предполагает, что такой вариант все же может быть реальным", — говорится в материале.

Кроме того, издание упомянуло слова бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что "Украина может стать членом НАТО без части территорий". Он заявил, что гарантии безопасности, предоставляемые США Японией, не распространяются на Курильские острова, четыре из которых Япония считает своими, но которые контролируются Россией после захвата Советским Союзом в 1945 году. Он также привел пример Германии, вступившей в НАТО в 1955 году, несмотря на то, что страна была разделена. Только Западная Германия была под защитой НАТО.

"Эта западногерманская модель для Украины обсуждается во внешнеполитических кругах уже более 18 месяцев. Теперь идея набирает обороты и в официальных кругах", — пишет FT.

Что говорят в Офисе президента

Так, ссылаясь на источники в ОП, 24 канал сообщил, что никто на Западе не предлагал таких гарантий безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что Украина не торгует суверенитетом и территориями, а разговора, о котором написало издание, не было.

"Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны. Они даже дальнобойность боятся дать. Во-вторых, мы не торгуем суверенитетом и территориями", — процитировало издание слова источников из ОП.

Напомним, что недавно еще в одном интервью Столтенберг заявил, что только союзники альянса будут решать, можно ли пригласить Украину в блок с учетом факта, что часть территории страны оккупирована.

Также мы писали, что глава Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк заявил, что назначение премьер-министра Марка Рютте на должность генсека НАТО является компромиссной фигурой, согласованной США. В целом он будет продолжать политику своего предшественника Йенса Столтенберга, особенно в отношении Украины.