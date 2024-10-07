Роберт Фицо будет блокировать вступление Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: УНИАН

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока он у власти. Он считает, если "дать зеленый свет" Киеву для членства в Альянсе, это приведет к Третьей мировой войне.

Об этом сообщает Pravda.

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Фицо заявил, что он поддерживает стремление Украины стать членом ЕС, хотя и не верит, что это произойдет в ближайшем будущем. В то же время он категорически против, чтобы Украина стала членом НАТО.

"Пока я буду премьер-министром Словакии, я буду руководить депутатами, которых я как председатель партии держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО", — сказал он.

Он убежден, что вступление Украины в НАТО станет основой для начала Третьей мировой войны.

Кроме того, словацкий премьер повторил свое предварительное заявление, что якобы Запад хочет войны в Украине, потому что пытается "поставить россиян на колени".

Также известно, что он уже спланировал поездку в Москву на 80-летие капитуляции Третьего Райха.

Напомним, недавно бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может стать членом НАТО без части своих оккупированных территорий.

Эти слухи подогрело издание Financial Times, заявив, что западные дипломаты и все больше украинских чиновников обсуждают возможный компромисс, согласно которому Киев получит место в НАТО, если откажется от оккупированных Россией территорий. В Офисе президента резко отреагировали на такую информацию и заявили, что подобных условий не было.