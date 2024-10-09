Вступ України в НАТО — як Роберт Фіцо може зіпсувати всі старання

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив скандальну публічну заяву, що допоки він буде на посаді, то блокуватиме Україні вступ до НАТО. Втім боятися нічого — позиція політика не є принципово важливою.

Про це, зокрема, висловився керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв'ю 24 Каналу.

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Проблема не у Фіцо, а в США

Клочок пояснює, що заява Роберта Фіцо не є катастрофічною та надважливою для України, але ігнорувати її не можна теж, варто працювати над цим далі. Мовляв, значно більше проблем несе Вашингтон.

Експерт пояснив, що наразі ні Дональд Трамп, ні Джо Байден чи Камала Гарріс жодного разу не зробили чіткої заяви до НАТО. Якщо гіпотетично є шанс переконати Байдена про необхідність зробити публічну заяву про підтримку вступу України до НАТО, то це могло б кардинально змінити ситуацію. Адже надалі Гарріс чи Трамп мали б забезпечити членство Києва в Альянсі.

Попри це, Валерій Клочок вважає, що країни, які вже входять в НАТО, могли б знайти спільний компроміс у питанні вступу України в Альянс, і важливо, щоб далі таке рішення погодили у Вашингтоні.

"Атаки по окупованому Криму, удари по території Росії — це наш аргумент у розмові із західними партнерами — не лише із США, але й зі Словаччиною. Ми демонструємо, що можемо це робити і будемо продовжувати це, і нам не будуть вказувати, що робити", — впевнений Валерій Клочок.

Чому Роберт Фіцо почав робити такі дивні заяви про Україну

Також голова Громадської ліги "Україна — НАТО" Сергій Джердж висловився, що, на його думку, Роберт Фіцо почав активніше робити гострі політичні заяви через візит Марка Рютте в Україну.

"Прем'єр Словаччини у цій ситуації намагається вторгувати вигіднішу позицію для своєї країни й отримати згодом фінансову підтримку", — сказав Джердж.

Нагадаємо, нещодавно Роберт Фіцо заявив, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення війни.

Також прем'єр-міністр Словаччини гостро розкритикував євродепутатів, які підтримують надання Україні можливості застосовувати далекобійну зброю для атак на територію Росії.

Тим часом Україна отримала від Словаччини боєприпаси на 4 млн євро. Кошти на них збирали словаки.