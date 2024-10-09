Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Фіцо заважатиме Україні вступити в НАТО — експерти пояснили ризики arrow

Фіцо заважатиме Україні вступити в НАТО — експерти пояснили ризики

9 жовтня 2024 07:52
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вступ України в НАТО — як Роберт Фіцо може зіпсувати всі старання
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
Анастасія Постоєнко - Редактор

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив скандальну публічну заяву, що допоки він буде на посаді, то блокуватиме Україні вступ до НАТО. Втім боятися нічого — позиція політика не є принципово важливою.

Про це, зокрема, висловився керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв'ю 24 Каналу.

Читайте також:

Проблема не у Фіцо, а в США

Клочок пояснює, що заява Роберта Фіцо не є катастрофічною та надважливою для України, але ігнорувати її не можна теж, варто працювати над цим далі. Мовляв, значно більше проблем несе Вашингтон.

Експерт пояснив, що наразі ні Дональд Трамп, ні Джо Байден чи Камала Гарріс жодного разу не зробили чіткої заяви до НАТО. Якщо гіпотетично є шанс переконати Байдена про необхідність зробити публічну заяву про підтримку вступу України до НАТО, то це могло б кардинально змінити ситуацію. Адже надалі Гарріс чи Трамп мали б забезпечити членство Києва в Альянсі.

Попри це, Валерій Клочок вважає, що країни, які вже входять в НАТО, могли б знайти спільний компроміс у питанні вступу України в Альянс, і важливо, щоб далі таке рішення погодили у Вашингтоні. 

"Атаки по окупованому Криму, удари по території Росії — це наш аргумент у розмові із західними партнерами — не лише із США, але й зі Словаччиною. Ми демонструємо, що можемо це робити і будемо продовжувати це, і нам не будуть вказувати, що робити", — впевнений Валерій Клочок.

Чому Роберт Фіцо почав робити такі дивні заяви про Україну

Також голова Громадської ліги "Україна — НАТО" Сергій Джердж висловився, що, на його думку, Роберт Фіцо почав активніше робити гострі політичні заяви через візит Марка Рютте в Україну.

"Прем'єр Словаччини у цій ситуації намагається вторгувати вигіднішу позицію для своєї країни й отримати згодом фінансову підтримку", — сказав Джердж.

Нагадаємо, нещодавно Роберт Фіцо заявив, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення війни. 

Також прем'єр-міністр Словаччини гостро розкритикував євродепутатів, які підтримують надання Україні можливості застосовувати далекобійну зброю для атак на територію Росії.

Тим часом Україна отримала від Словаччини боєприпаси на 4 млн євро. Кошти на них збирали словаки. 

НАТО Словаччина Україна Росія Роберт Фіцо

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

11:52 До 13,7 євро за годину — яку роботу пропонують українцям у Нідерландах

11:48 Туреччина підтримує повернення окупованих територій Україні

11:44 Кінець епопеї — Южне на Одещині перейменували, але не так, як всі думали

11:28 Перед вторгненням РФ Гарріс просила Зеленського знайти собі наступника, — ЗМІ

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

11:26 Скандал в Одесі — що буде з чиновницею, яка влаштувала скандал в маршрутці

11:23 Протест польських фермерів — Демченко відповів, чи заблокований рух

11:21 На Сонці сталося три небезпечних спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:20 У Дніпрі та Запоріжжі пролунали потужні вибухи

11:15 Ціни на світло можуть зрости до 9 грн за кіловат — коли чекати підвищення тарифу

11:52 До 13,7 євро за годину — яку роботу пропонують українцям у Нідерландах

11:48 Туреччина підтримує повернення окупованих територій Україні

11:44 Кінець епопеї — Южне на Одещині перейменували, але не так, як всі думали

11:28 Перед вторгненням РФ Гарріс просила Зеленського знайти собі наступника, — ЗМІ

11:26 Скандал в Одесі — що буде з чиновницею, яка влаштувала скандал в маршрутці

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

11:23 Протест польських фермерів — Демченко відповів, чи заблокований рух

11:21 На Сонці сталося три небезпечних спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:20 У Дніпрі та Запоріжжі пролунали потужні вибухи

11:15 Ціни на світло можуть зрости до 9 грн за кіловат — коли чекати підвищення тарифу

11:04 Українська копійка — нумізмати платять шалені гроші за старі монети

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Text

08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Text

22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

Text

20:23 Попенко пояснив, чи отримують військові на передовій 200 тисяч гривень

Text

20:06 Не на армію — Южаніна пояснила, на що витрачають гроші з акцизного податку

Text

18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

Text

17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті