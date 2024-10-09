Вступление Украины в НАТО – как Роберт Фицо может испортить все старания

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал скандальное публичное заявление, что пока он будет на должности, то будет блокировать Украине вступление в НАТО. Впрочем, бояться нечего — позиция политика не принципиально важна.

Об этом, в частности, высказался руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью 24 Каналу.

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Проблема не в Фицо, а в США

Клочок объясняет, что заявление Роберта Фицо не является катастрофическим и сверхважным для Украины, но игнорировать его нельзя тоже, стоит работать над этим дальше. Мол, гораздо больше проблем несет Вашингтон.

Эксперт пояснил, что ни Дональд Трамп, ни Джо Байден или Камала Гаррис ни разу не сделали четкого заявления на публику, что готовы к вступлению Украины в НАТО. Если гипотетически есть шанс убедить Байдена о необходимости сделать публичное заявление о поддержке вступления Украины в НАТО, это могло бы кардинально изменить ситуацию. Ведь в дальнейшем Гаррис или Трамп должны обеспечить членство Киева в Альянсе.

Несмотря на это, Валерий Клочок считает, что уже входящие в НАТО страны могли бы найти совместный компромисс в вопросе вступления Украины в Альянс и важно, чтобы дальше такое решение согласовали в Вашингтоне.

"Атаки по оккупированному Крыму, удары по территории России — это наш аргумент в разговоре с западными партнерами — не только с США, но и со Словакией. Мы демонстрируем, что можем это делать и будем продолжать это, и нам не будут указывать, что делать", — уверен Валерий Клочок.

Почему Роберт Фицо начал делать такие странные заявления об Украине

Также глава Общественной лиги "Украина — НАТО" Сергей Джердж высказался, что, по его мнению, Роберт Фицо начал активнее делать острые политические заявления из-за визита Марка Рютте в Украину.

"Премьер Словакии в этой ситуации пытается выторговать более выгодную позицию для своей страны и получить впоследствии финансовую поддержку", — сказал Джердж.

Напомним, недавно Роберт Фицо заявил, что хотел бы возобновить нормальные отношения с Россией по окончании войны.

Также премьер-министр Словакии остро раскритиковал евродепутатов, поддерживающих предоставление Украине возможности применять дальнобойное оружие для атак на территорию России.

Между тем, Украина получила от Словакии боеприпасы на 4 млн евро. Средства на них собирали словаки.