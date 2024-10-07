Фіцо зробив гучну заяву та запропонував вдарити по Брюсселю

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував євродепутатів, які підтримують надання Україні можливості застосовувати далекобійну зброю для атак на територію Росії. Він запропонував завдати ракетного удару по Брюсселю, щоб там "зрозуміли, про що, власне, йдеться".

Про це повідомило видання Hlavný Denník у понеділок, 7 жовтня.

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Заява Фіцо

"Мені шкода, що в Європі з'явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися", — заявив Фіцо під час промови на відзначенні 80-річчя Карпатсько-Дуклянської операції.

Крім того, він висловив ідею "вдарити ракетою по якомусь фонтану" у Брюсселі.

"І раптом ми чуємо, як деякі члени Європарламенту з легкістю весняного вітерця говорять про ракети середньої дальності, про ракети великої дальності. Ну, образно кажучи. Можливо, одна така ракета могла б розбити якийсь фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що, власне, йдеться", — додав він.

Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після завершення війни. Він також виступає за збереження транзиту російської сировини до Європи через Україну.

Також ми писали, що Фіцо зробив заяву, що блокуватиме вступ України до НАТО, поки він при владі.