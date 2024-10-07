Фицо сделал громкое заявление и предложил ударить по Брюсселю

Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике евродепутатов, поддерживающих предоставление Украине возможности применять дальнобойное оружие для атак на территорию России. Он предложил нанести ракетный удар по Брюсселю, чтобы там "поняли, о чем, собственно, идет речь".

Об этом сообщило издание Hlavný Denník в понедельник, 7 октября.

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Заявление Фицо

"Мне жаль, что в Европе появилась такая извращенная мода, когда вместо того, чтобы остановить грохот пушек, мы слышим бурные аплодисменты, громкие приветствия и зачастую значительные материальные решения, которые только поощряют войну продолжаться", — заявил Фицо во время речи на праздновании 80-летия Карпатско-Дуклянской операции.

Кроме того, он высказал идею "ударить ракетой по какому-то фонтану" в Брюсселе.

"И вдруг мы слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, о ракетах большой дальности. Ну, образно говоря. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить какой-нибудь фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, собственно, речь идет", — добавил он.

Напомним, ранее Фицо заявлял, что хотел возобновить нормальные отношения с Россией после завершения войны. Он также выступает за сохранение транзита российского сырья в Европу через Украину.

Также мы писали, что Фицо сделал заявление, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока он у власти.