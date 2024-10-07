Чи підтримує Словаччина вступ України до ЄС та НАТО — Фіцо зробив заяву

Роберт Фіцо. Фото: VOA

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив гучну заяву щодо членства України в НАТО та Євросоюзі. За словами Фіцо, Словаччина "холодно" ставиться до вступу України до Альянсу, але щодо членства в ЄС — то тут можна говорити про повну підтримку.

Про це Роберт Фіцо сказав під час міжурядової зустрічі з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем в Ужгороді у понеділок, 7 жовтня.

Читайте також:

Україна в НАТО та Альянсі — позиція Словаччини

"Відверто говорю: ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим та цінним для нас", — сказав Фіцо.

Прем'єр-міністр Словаччини наголосив, що його країна активно підтримує надання статусу члена ЄС Україні.

"Будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був би таким швидким. Ми не будемо такими. Багато чого залежить від вас та від ваших реформ, але ми не будемо робити ніяких перешкод", — запевнив Фіцо.

Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після завершення війни. Він також виступає за збереження транзиту російської сировини до Європи через Україну.

Також Новини.LIVE писали, що Фіцо зробив заяву, що блокуватиме вступ України до НАТО, поки він при владі.