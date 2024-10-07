Поддерживает ли Словакия вступление Украины в ЕС и НАТО — Фицо сделал заявление

Роберт Фиццо. Фото: VOA

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал громкое заявление по поводу членства Украины в НАТО и Евросоюзе. По словам Фицо, Словакия "холодно" относится к вступлению Украины в Альянс, но относительно членства в ЕС — здесь можно говорить о полной поддержке.

Об этом Роберт Фицо сказал во время межправительственной встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в Ужгороде в понедельник, 7 октября.

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"Откровенно говорю: мы холодно относимся к вопросу членства Украины в НАТО, но по ЕС на 100% вас поддерживаем. Ваше членство будет важным и ценным для нас", — сказал Фицо.

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что его страна активно поддерживает предоставление статуса члена ЕС Украине.

"Будут страны в ЕС, которые будут желать, чтобы этот процесс вступления Украины в ЕС не был бы таким быстрым. Мы не будем такими. Многое зависит от вас и от ваших реформ, но мы не будем делать никаких препятствий", — заверил Фицо.

Напомним, ранее Фицо заявлял, что хотел возобновить нормальные отношения с Россией после завершения войны. Он также выступает за сохранение транзита российского сырья в Европу через Украину.

Также Новини.LIVE писали, что Фицо сделал заявление, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока он у власти.