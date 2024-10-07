Шмигаль та Фіцо провели зустріч — про що говорили

Денис Шмигаль та Роберт Фіцо. Фото: пресслужба Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 7 жовтня, зустрівся зі словацьким колегою Робертом Фіцо. Серед тем обговорення була, зокрема, співпраця країн в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

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Зустріч Шмигаля та Фіцо

"Провели сьогодні другі міжурядові консультації з Урядом Словаччини та Прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Зосередилися на обговоренні дорожньої карти — плану спільних заходів, який підписали під час нашого першого засідання", — йдеться у повідомленні.

Прем'єр уточнив, що це співпраця в інфраструктурних проєктах, економіці та енергетичній безпеці. Відомо, що значна частина імпорту електроенергії до України йде зі Словаччини, а країна ніколи не відмовляла в допомозі.

Також під час зустрічі було порушено питання посилення:

підтримки мирного плану Президента України Володимира Зеленського;

підтримки членства України в ЄС;

розмінування українських територій;

гуманітарну підтримку;

відновлення України.

Крім того, країни продовжують тісно співпрацювати у сфері оборонних закупівель. Очікується підписання двосторонніх документів, як продовження української політики "нового прагматизму".

Скриншот допису Шмигаля

Раніше Фіцо заявляв, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення війни. Він також виступає за збереження транзиту російської сировини до Європи через Україну.

Крім того, Фіцо заявив, що буде блокувати вступ України до НАТО, поки він при владі.