Виробництво зброї в Україні — Шмигаль розкрив плани щодо українських далекобійних ракет

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

Україна активно нарощує виробництво різноманітної зброї. Оборонні компанії з різних куточків світу також заходять на український ринок.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Форумі оборонних індустрій.

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Які стратегічні завдання України

За словами Шмигаля, одним із стратегічних завдань є підвищення далекобійності української зброї, аби жодна частина європейської території Росії не залишилася поза досяжністю українських дронів і ракет.

"Наша мета — побудувати один із найсучасніших оборонно-промислових комплексів. Президент України чітко сформулював наше стратегічне завдання: "демократія має бути краще озброєна, ніж тиранія", — наголосив прем'єр.

Він підкреслив, що на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року Уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів.

"Це зростання майже на 300 млрд грн, або на 7 млрд доларів", — сказав очільник уряду.

Шмигаль додав, що Україна вже виробляє таку кількість різної зброї, яка б у 2022 році здавалася неможливою.

"У 2023 році виробництво зброї зросло втричі. А за перші вісім місяців цього року виробництво нарощено ще удвічі", — відзначив він.

У підсумку прем'єр вказав, що оборонні компанії з різних куточків світу вже заходять на український ринок, будують виробництва, планують інвестиції та партнерства зі зброярами.

Раніше Шмигаль заявляв, що до кінця 2024 року в Україні планують виготовити ще 1,5 млн дронів. Сектор безпеки та оборони був основним пріоритетом у державному бюджеті цьогоріч.

Також глава уряду повідомляв, що в Україні триває реалізація вітчизняної ракетної програми та виробництва артилерійських систем і броньованої техніки.