Производство оружия в Украине — Шмыгаль раскрыл планы по украинским дальнобойным ракетам

Украина хочет иметь собственное дальнобойное оружие для ударов по РФ, — Шмыгаль
Украина активно наращивает производство разнообразного оружия. Оборонные компании из разных уголков мира тоже заходят на украинский рынок.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на Форуме оборонных индустрий.
Какие стратегические задачи Украины
По словам Шмыгаля, одной из стратегических задач является повышение дальнобойности украинского оружия, чтобы ни одна часть европейской территории России не осталась вне досягаемости украинских дронов и ракет.
"Наша цель — построить один из самых современных оборонно-промышленных комплексов. Президент Украины четко сформулировал нашу стратегическую задачу: "демократия должна быть лучше вооружена, чем тирания", — подчеркнул премьер.
Он отметил, что на закупку вооружения и военной техники в следующем году правительство заложило в проекте государственного бюджета на 65% больше средств.
"Это рост почти на 300 млрд грн, или на 7 млрд долларов", — сказал глава правительства.
Шмыгаль добавил, что Украина уже производит такое количество разного оружия, которое в 2022 году казалось бы невозможным.
"В 2023 году производство оружия выросло в три раза. А за первые восемь месяцев этого года производство наращено еще вдвое", — отметил он.
В итоге премьер указал, что оборонные компании из разных уголков мира уже заходят на украинский рынок, строят производства, планируют инвестиции и партнерство с оружейниками.
Ранее Шмыгаль заявлял, что до конца 2024 года в Украине планируют произвести еще 1,5 млн дронов. Сектор безопасности и обороны являлся основным приоритетом в государственном бюджете в этом году.
Также глава правительства сообщал, что в Украине идет реализация отечественной ракетной программы и производства артиллерийских систем и бронированной техники.
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