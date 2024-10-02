Производство оружия в Украине — Шмыгаль раскрыл планы по украинским дальнобойным ракетам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Украина активно наращивает производство разнообразного оружия. Оборонные компании из разных уголков мира тоже заходят на украинский рынок.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на Форуме оборонных индустрий.

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Какие стратегические задачи Украины

По словам Шмыгаля, одной из стратегических задач является повышение дальнобойности украинского оружия, чтобы ни одна часть европейской территории России не осталась вне досягаемости украинских дронов и ракет.

"Наша цель — построить один из самых современных оборонно-промышленных комплексов. Президент Украины четко сформулировал нашу стратегическую задачу: "демократия должна быть лучше вооружена, чем тирания", — подчеркнул премьер.

Он отметил, что на закупку вооружения и военной техники в следующем году правительство заложило в проекте государственного бюджета на 65% больше средств.

"Это рост почти на 300 млрд грн, или на 7 млрд долларов", — сказал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что Украина уже производит такое количество разного оружия, которое в 2022 году казалось бы невозможным.

"В 2023 году производство оружия выросло в три раза. А за первые восемь месяцев этого года производство наращено еще вдвое", — отметил он.

В итоге премьер указал, что оборонные компании из разных уголков мира уже заходят на украинский рынок, строят производства, планируют инвестиции и партнерство с оружейниками.

Ранее Шмыгаль заявлял, что до конца 2024 года в Украине планируют произвести еще 1,5 млн дронов. Сектор безопасности и обороны являлся основным приоритетом в государственном бюджете в этом году.

Также глава правительства сообщал, что в Украине идет реализация отечественной ракетной программы и производства артиллерийских систем и бронированной техники.