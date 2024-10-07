Шмыгаль и Фицо провели встречу — о чем говорили

Денис Шмыгаль и Роберт Фиццо. Фото: пресс-служба Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в понедельник, 7 октября, встретился со словацким коллегой Робертом Фицо. Среди тем обсуждения было, в частности, сотрудничество стран в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

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Встреча Шмыгаля и Фицо

"Провели сегодня вторые межправительственные консультации с Правительством Словакии и Премьер-министром Робертом Фицо. Сосредоточились на обсуждении дорожной карты — плана совместных мероприятий, который был подписан во время нашего первого заседания", — говорится в сообщении.

Премьер уточнил, что это сотрудничество в инфраструктурных проектах, экономике и энергетической безопасности. Известно, что значительная часть импорта электроэнергии в Украину идет из Словакии, а страна никогда не отказывала в помощи.

Также во время встречи был поднят вопрос усиления:

поддержки мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского;

поддержки членства Украины в ЕС;

разминирования украинских территорий;

гуманитарной поддержки;

восстановления Украины.

Кроме того, страны продолжают тесно сотрудничать в сфере оборонных закупок. Ожидается подписание двусторонних документов как продолжение украинской политики "нового прагматизма".

Скриншот поста Шмыгаля

Ранее Фицо заявлял, что хотел бы возобновить нормальные отношения с Россией по окончании войны. Он также выступает за сохранение транзита российского сырья в Европу через Украину.

Кроме того, Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока он у власти.