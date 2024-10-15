Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В НАТО объяснили, как будут бороться с гибридной войной России arrow

В НАТО объяснили, как будут бороться с гибридной войной России

15 октября 2024 14:56
Аркадий Пастула - Редактор
Как НАТО будет противодействовать гибридной агрессии России — объяснение Патрика Тернера
Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер. Фото: PISM Strategic Ark
Аркадий Пастула - Редактор

Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер объяснил, как Альянс будет бороться с гибридной войной России. Москва продолжает осуществлять незаконную деятельность, включая разведывательную.

Об этом Патрик Тернер сказал в интервью "Укринформу" во вторник, 15 октября.

Читайте также:

Гибридная война России

Тернер подчеркнул, что Россия заметно активизировала использование гибридной тактики в странах НАТО после 2014 года в рамках попыток давления на Запад после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс.

"Я до сих пор считаю, что это была их серьезная ошибка, потому что, вероятно, тогда еще были некоторые части Европы, которые не сразу увидели серьезную российскую угрозу в свою сторону. Но когда какое-то государство — Россия или кто-то другой — начинает различными способами влиять на другие страны, пытаясь подорвать их изнутри, это в конце концов приводит к осознанию, что Россия является проблемой и для них, а не только для государств, граничащих с Россией, или исключительно для Украины", — отметил он.

По его словам, сейчас фиксируется более агрессивное, активное и откровенное использование Россией гибридных тактик, включая диверсии, кибератаки, использование мигрантов в качестве оружия и тому подобное.

"Россия продолжает бросать эти вызовы, вмешиваться и осуществлять в этих странах незаконную деятельность, включая разведывательную", — отметил старший представитель НАТО в Украине.

Он говорит, что Альянс будет сохранять спокойствие, последовательность и четкость. НАТО уже согласовало набор возможных мер, которые могут быть приняты. Тернер говорит, что это может быть обмен разведданными, разоблачение этих атак, откровенная дискуссия по проблеме, и критика виновных. Также внедряются защитные меры в киберпространстве и на объектах подводной инфраструктуры.  

"Какие-то меры принимаются коллективно, а какие-то — отдельными участниками Альянса. Но если определенные страны осуществляют преднамеренные нападения на страны-члены НАТО, они должны заплатить за это. Это касается как России, так и любых других вовлеченных в это игроков", — подчеркнул Тернер.

Он отметил, что кампания России не мешает поддерживать Украину и защищать свои территории. Тернер добавил, что НАТО приветствует объявленный на прошлой неделе пакет санкций ЕС, направленный против гибридных угроз.

Напомним, Тернер заявил, что НАТО не может пригласить Украину, пока на ее территории идет война. Однако это не единственная преграда — существуют, по меньшей мере, три ключевых условия, которые должны быть выполнены для вступления.

Также НАТО проведет ежегодные военные учения, направленные на защиту стран-участников. Военные будут отрабатывать сценарии применения ядерного оружия.

россия война разведка НАТО Украина

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:11 Сезон дождей начался — прогноз погоды в Киеве на завтра

Text

15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

14:56 В НАТО объяснили, как будут бороться с гибридной войной России

14:56 В Полтаве подожгли здание налоговой — фото

14:55 Представитель НАТО ответил, существует ли риск ядерной эскалации со стороны России

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:54 Наводил ракеты на город — в Николаеве задержали агента российского ГРУ

14:51 Жестокие заморозки и ливни — Укргидрометцентр объявил предупреждение

14:24 На Одесчине выросло количество отравления грибами — как уберечься

14:20 Не только война — в НАТО ответили, что стоит между Украиной и Альянсом

14:18 Ощадбанк рассказал об изменениях в кредитной программе — что нужно знать

15:11 Сезон дождей начался — прогноз погоды в Киеве на завтра

14:56 В НАТО объяснили, как будут бороться с гибридной войной России

14:56 В Полтаве подожгли здание налоговой — фото

14:55 Представитель НАТО ответил, существует ли риск ядерной эскалации со стороны России

14:54 Наводил ракеты на город — в Николаеве задержали агента российского ГРУ

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:51 Жестокие заморозки и ливни — Укргидрометцентр объявил предупреждение

14:24 На Одесчине выросло количество отравления грибами — как уберечься

14:20 Не только война — в НАТО ответили, что стоит между Украиной и Альянсом

14:18 Ощадбанк рассказал об изменениях в кредитной программе — что нужно знать

14:06 Как Украина готовится к зиме — Шмыгаль назвал три основных направления

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

Text

15:06 В Нацполиции назвали количество случаев поджога авто ВСУ с начала полномасштабной войны

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

Text

09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова