Как НАТО будет противодействовать гибридной агрессии России — объяснение Патрика Тернера

Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер. Фото: PISM Strategic Ark

Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер объяснил, как Альянс будет бороться с гибридной войной России. Москва продолжает осуществлять незаконную деятельность, включая разведывательную.

Об этом Патрик Тернер сказал в интервью "Укринформу" во вторник, 15 октября.

Читайте также:

Гибридная война России

Тернер подчеркнул, что Россия заметно активизировала использование гибридной тактики в странах НАТО после 2014 года в рамках попыток давления на Запад после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс.

"Я до сих пор считаю, что это была их серьезная ошибка, потому что, вероятно, тогда еще были некоторые части Европы, которые не сразу увидели серьезную российскую угрозу в свою сторону. Но когда какое-то государство — Россия или кто-то другой — начинает различными способами влиять на другие страны, пытаясь подорвать их изнутри, это в конце концов приводит к осознанию, что Россия является проблемой и для них, а не только для государств, граничащих с Россией, или исключительно для Украины", — отметил он.

По его словам, сейчас фиксируется более агрессивное, активное и откровенное использование Россией гибридных тактик, включая диверсии, кибератаки, использование мигрантов в качестве оружия и тому подобное.

"Россия продолжает бросать эти вызовы, вмешиваться и осуществлять в этих странах незаконную деятельность, включая разведывательную", — отметил старший представитель НАТО в Украине.

Он говорит, что Альянс будет сохранять спокойствие, последовательность и четкость. НАТО уже согласовало набор возможных мер, которые могут быть приняты. Тернер говорит, что это может быть обмен разведданными, разоблачение этих атак, откровенная дискуссия по проблеме, и критика виновных. Также внедряются защитные меры в киберпространстве и на объектах подводной инфраструктуры.

"Какие-то меры принимаются коллективно, а какие-то — отдельными участниками Альянса. Но если определенные страны осуществляют преднамеренные нападения на страны-члены НАТО, они должны заплатить за это. Это касается как России, так и любых других вовлеченных в это игроков", — подчеркнул Тернер.

Он отметил, что кампания России не мешает поддерживать Украину и защищать свои территории. Тернер добавил, что НАТО приветствует объявленный на прошлой неделе пакет санкций ЕС, направленный против гибридных угроз.

Напомним, Тернер заявил, что НАТО не может пригласить Украину, пока на ее территории идет война. Однако это не единственная преграда — существуют, по меньшей мере, три ключевых условия, которые должны быть выполнены для вступления.

Также НАТО проведет ежегодные военные учения, направленные на защиту стран-участников. Военные будут отрабатывать сценарии применения ядерного оружия.