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Не лише війна — у НАТО відповіли, що стоїть між Україною та Альянсом

15 жовтня 2024 14:20
Євгенія Брюховецька - редактор
Представник НАТО назвав причини, чому Україна ще не отримала запрошення
Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер. Фото: EPA
Євгенія Брюховецька - редактор

Північноатлантичний Альянс не може запросити Україну, допоки триває війна на її території. Однак це не єдина причина — існує щонайменше три умови.

Про це розповів старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер в інтерв'ю Укрінформ.

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Умови вступу України в НАТО

Ці три умови для країн, які хочуть приєднатися до Альянсу, викладені у статті 10 Вашингтонського договору:

  • це має бути європейська держава;
  • кандидат має робити внесок у безпеку євроатлантичного простору;
  • країна також має просувати принципи Вашингтонського договору.  

Водночас НАТО не запрошує до членства країни, в яких триває велика війна. Тому знадобиться певний рівень її врегулювання.  

Крім того, країни-члени мають досягнути згоди щодо виконання умов для вступу та настання сприятливого моменту для оформлення членства.

"Ще завжди є речі, які ми хочемо бачити від країни-кандидата, перш ніж прийняти її — чи це буде сумісність, реформи чи щось інше, і ми над цим працюємо", — зауважив Тернер.

Раніше Новини.LIVE підбили підсумки західного турне Президента України Володимира Зеленського.

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НАТО Україна Європа реформи війна в Україні

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