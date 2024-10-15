Представник НАТО назвав причини, чому Україна ще не отримала запрошення

Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер. Фото: EPA

Північноатлантичний Альянс не може запросити Україну, допоки триває війна на її території. Однак це не єдина причина — існує щонайменше три умови.

Про це розповів старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер в інтерв'ю Укрінформ.

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Ці три умови для країн, які хочуть приєднатися до Альянсу, викладені у статті 10 Вашингтонського договору:

це має бути європейська держава;

кандидат має робити внесок у безпеку євроатлантичного простору;

країна також має просувати принципи Вашингтонського договору.

Водночас НАТО не запрошує до членства країни, в яких триває велика війна. Тому знадобиться певний рівень її врегулювання.

Крім того, країни-члени мають досягнути згоди щодо виконання умов для вступу та настання сприятливого моменту для оформлення членства.

"Ще завжди є речі, які ми хочемо бачити від країни-кандидата, перш ніж прийняти її — чи це буде сумісність, реформи чи щось інше, і ми над цим працюємо", — зауважив Тернер.

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