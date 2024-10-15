Президент США Джо Байден приймає свого українського колегу Володимира Зеленського у Білому домі у Вашингтоні 26 вересня 2024 року ФОТО: AFP

Відколи Володимир Зеленський представив у США свій "план перемоги" пройшло більше двох тижнів, але деталі стратегії й те, як вона була сприйнята американцями, залишаються туманними. До того ж зустріч у форматі "Рамштайн", яку Зеленський називав "доленосною", зірвалася через ураган Мілтон, який звалився на Флориду, що спричинило перенесення зустрічі на невизначений термін. Щоб не гаяти часу Зеленський вирушив у вимушене турне європейськими столицями, презентувавши свій план у Лондоні, Парижі, Римі та Берліні. Новини.LIVE підбили підсумки західного турне Зеленського, з'ясували, з чого складається "план перемоги" і чому деякі з його пунктів майже нездійсненні.

Підсумки візиту до США

"Все ключове для України - на столі у партнерів, все розглядається. Дозвіл на далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигли попрацювати ", - повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі за підсумками візиту до США.

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З того часу минуло два тижні, але деталі плану залишаються невідомими. Українцям його обіцяли презентувати після візиту до США. Але відтоді жодної конкретної інформації не було.





Тим часом у світовій пресі по-різному оцінюють підсумки поїздки українського лідера до Нью-Йорка та Вашингтона. Звучали й критичні голоси, що Зеленському не вдалося переконати Білий Дім у тому, щоб ЗСУ отримали дозвіл на використання американської зброї з військових об'єктів усередині Росії. З'явилися відомості про те, що адміністрацію Джо Байдена не вразив представлений Зеленським "план перемоги".

У свою чергу в ВП зазначали, що візит Зеленського до США виявився дуже непростим. "Я оцінюю цей візит як непростий, дуже непростий, але дуже важливий ", - сказав голова ВП Андрій Єрмак. Глава офісу президента України додав, що при оцінці результатів поїздки слід враховувати "дуже непросту президентську кампанію" до США. Він зазначив, що Київ не хоче заявляти нічого, що було б використано насамперед проти нього самого.

Європейське турне та перенесення "Раммштайну"

Після візиту до США та низки консультацій усередині країни за участю чиновників, дипломатів та військових щодо наповнення військових пунктів "плану перемоги", великі надії покладалися на зустріч у форматі "Раммштайн", яка мала відбутися 12 жовтня на авіабазі в Німеччині. Сам Зеленський називав її "долоносною". Там він планував ще раз представити план перемоги керівництву США та презентувати його європейським партерам.

Проте президент США Джо Байден за кілька днів до зустрічі відклав свою поїздку до Німеччини через ураган Мілтон. Наразі Пентагон шукає можливості перенести її на іншу дату. У США вирішують, чи переносити це засідання – за словами спікера Пентагону Сабріни Сінгх, зустріч може відбутися 17-18 жовтня під час зустрічі з міністрами оборони країн НАТО.

Для України будь-яке зволікання не надто сприятливе. Адже залишилося не так багато часу до кінця року, щоб мобілізувати для України якнайбільше зброї. Тому перенесення зустрічі на базі Раммштайн змусило Зеленського здійснити вимушене європейське турне. За 10-11 жовтня Зеленський відвідав Лондон, Париж, Рим та Ватикан, а також Берлін. У Лондоні відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, генсека НАТО Марка Рютте та прем'єра Великобританії Кіра Стармера. Під час зустрічі, зокрема, було обговорено питання про використання Україною західної зброї для ударів по території РФ.

Після Лондона Зеленський прибув Париж і розпочав зустріч зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Після якої на спільному брифінгу заявив, що не обговорював з керівниками країн-союзників питання припинення вогню. "Це не тема наших обговорень - будь-яке припинення вогню - з союзниками, і ми не говорили про це. Я бачив у ЗМІ щось, що сьогодні було багато інформації, що я прийшов, щоб поговорити про припинення вогню. Ні, ні, це неправда", - сказав Зеленський.

Насамкінець він відвідав Берлін, де зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Нагадаємо, Німеччина залишається другою після США країною за обсягами військової та фінансової допомоги Києву та першою серед країн ЄС. При цьому, на відміну від Вашингтона, Лондона та Парижа, які передали ЗСУ далекобійну зброю (хоча і без дозволу бити їм углиб Росії, яку намагається отримати зараз Володимир Зеленський), Берлін, як і раніше, непохитний щодо постачання крилатих авіаційних ракет Taurus радіусом дії до 500 км.

Під час візиту до ЄС він також уточнив, коли має намір показати план своїм громадянам. "Я зустрінуся окремо в кожній країні з лідерами Великобританії, Франції, Італії, Німеччини. Спробую це зробити швидко, а потім уже на Рамштайн представлю всім нашим партнерам цей план", - сказав він. І лише потім його побачать українці. Але, як відомо, українцям нададуть його не повністю.

Як повідомив в ефірі телемарафону радник голови ВП Михайло Подоляк, ті частини плану, які містять військову інформацію, будуть приховані. За його словами, це все щодо безпеки та конструкції проведення наступних етапів війни, а також найменування зброї та її кількість. "Все що стосується типів ведення війни - можна обговорювати в публічній площині. А все що стосується кількісних параметрів і характеристик необхідної зброї, то це не повинно бути в публічній площині. Це війна”, - сказав Подоляк в ефірі українського телемарафону.

Що у плані?

Відсутність чіткої та зрозумілої офіційної інформації змушує українців збирати інформацію про те, що входить до "плану перемоги" буквально по крихтах, ґрунтуючись на заявах президента в ході різних заходів та в інтерв'ю іноземній пресі. Як пише газета Wall Street Journal з посиланням на анонімних американських чиновників заявила, цей план є лише перефразованим проханням про надання більшої кількості зброї, зняття обмежень на використання ракет далекого радіусу дії і не містить всеосяжної стратегії.

The Times писало, що план складається з чотирьох ключових пунктів: гарантії безпеки для України з боку Заходу, "аналогічні пакту про взаємну оборону при вступі до НАТО", продовження операції ЗСУ в Курській області, а також запит про "специфічну" сучасну зброю та міжнародну. фінансова допомога Україні. До речі, той факт, що запрошення до НАТО є пунктом плану, підтвердив голова офісу президента Андрій Єрмак.

Як каже політолог В'ячеслав Фесенко, очікування українців щодо плану перемоги сильно завищені. "На мій погляд, назва, скажімо так, дещо пафосна, і вона породжує завищені очікування. Судячи з того, що говорив президент, коли тільки анонсував цей план, то скоріше йдеться про наші пропозиції американським партнерам, які спрямовані на посилення позиції України та на примус Росії до світу", - вважає Фесенко.

Простою мовою основні пункти плану виглядають наступним чином: вступ до НАТО, зняття обмеження на удари вглиб РФ, надання сучасної якісної зброї, а також дипломатичний та економічний тиск на РФ з боку партнерів. Також у західній пресі звучить ще один пункт – пряма участь європейських країн у збитті ракет над Україною. Насамперед це стосується Польщі та Румунії.

"План Зеленського має досить широкий зміст. Один із пунктів - це перелік зброї, який зараз узгоджується. Для цього Зеленський направив до США начальник генерального штабаю. Частину з цієї зброї можуть надати вже зараз, а частина пізніше. Ще одне питання - це членство НАТО. І саме з цього питання швидкого рішення не очікується, навіть незважаючи на те, що більшість країн готові приймати Україну. Ці питання, швидше за все, будуть вирішуватися або в ході мирних переговорів, або в ході саміту НАТО. Винятком може бути лише якщо президентом США стане Камала Харіс. І те, якщо вона переможе, то вступить на посаду не раніше кінця січня", - сказав Фесенко.

Крім того, на його думку, план містить норми щодо економічного та політичного тиску на РФ.

В НАТО частинами

Однією з головних тем, що обговорюються сьогодні, є перспективи вступу України до НАТО. Газета Financial Times писала з посиланням на інформовані джерела, що західні дипломати і все більше чиновників в Україні нібито приходять до єдиної думки, що найімовірнішим компромісом для завершення війни в Україні може стати схема, за якої Кремль де-факто, але не де-юре збереже контроль над окупованими зараз українськими територіями, а Київ отримає членство в НАТО та гарантії безпеки від альянсу.

При цьому у виданні наголошують, що можливе рішення про вимушену поступку частини територій жодним чином не означає, що влада України та їхні західні союзники визнають суверенітет РФ над землями, які та захопила з 2014 року.

Як підтвердив Фесенко, такі переговори справді йдуть. "На скільки я знаю, такі переговори наші дипломати ведуть у закритому режимі ", - сказав Фесенко, додавши, що дуже часто в пресі неправильно інтерпретують ідею такого підходу. "Можна зустріти думки, що йдеться про вступ до НАТО в обмін на території. Але це не так. Суть ідеї полягає в тому, що Україна може стати членом НАТО, але 5 стаття статуту організації буде поширюватись тільки на контрольовану Україною територію. Це з однієї сторони буде запобіжником, що РФ не зважиться на чергову агресію в майбутньому. буде категорично проти такого розвитку ситуації. І може статися, що стане вибір — чи закінчення війни, чи членство в НАТО . Тоді Україні доведеться вимагати такі гарантії безпеки, як у Ізраїлю чи Японії », — вважає Фесенко.

Яка позиція щодо такої ідеї у ОП – до кінця не зрозуміло. Після відповідної публікації в іноземній пресі, Зеленський записав відеозвернення, де різко спростував будь-яку можливість "торгівлі територіями". За його словами, "надійний світ" в Україні можливий лише на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями. " Все, що вказано в "плані перемоги" абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс, ресурс посилення, який дозволить рухатися вперед за "формулою світу". Саме в цьому наша мета, наше завдання - гарантувати Україні надійний світ, тривалу безпека. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями – саме так, як передбачено "формулою світу ", - наголосив він.