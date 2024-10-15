Президент США Джо Байден принимает своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме в Вашингтоне 26 сентября 2024 года ФОТО: AFP

С тех пор как Владимир Зеленский представил в США свой "план победы" прошло более двух недель, но детали стратегии и то, как она была воспринята американцами, остаются туманными. К тому же, встреча в формате "Рамштайн", которую Зеленский называл "судьбоносной", сорвалась из-за урагана Милтон, обрушевшийся на Флориду, что стало причиной переноса встречи на неопределенный срок. Чтобы не терять время Зеленский отправился в вынужденное турне по европейским столицам, презентовав свой план в Лондоне, Париже, Риме и Берлине. Новини.LIVE подвели итоги западного турне Зеленского, выяснили из чего состоит "план победы" и почему некоторые из его пунктов почти невыполнимы.

Итоги визита в США

"Все ключевое для Украины — на столе у партнеров, все рассматривается. Разрешение на дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале по итогам визита в США.

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С тех пор прошло две недели, но детали плана остаются неизвестны. Украинцам его обещали презентовать после визита в США. Но с тех пор, никакой конкретной информации не было.

Тем временем в мировой прессе по-разному оценивают итоги поездки украинского лидера в Нью-Йорк и Вашингтон. Звучали и критические голоса, что Зеленскому не удалось убедить Белый Дом в том, чтобы ВСУ получили разрешение на использование американского оружия по военным объектам внутри России. Появились сведения и о том, что администрацию Джо Байдена не впечатлил представленный Зеленским "план победы".

В свою очередь в ОП отмечали, что визит Зеленского в США оказался очень непростым. "Я оцениваю этот визит как непростой, очень непростой, но очень важный", — сказал глава ОП Андрей Ермак. Глава офиса президента Украины добавил, что при оценке результатов поездки следует учитывать "очень непростую президентскую кампанию" в США. Он отметил, что Киев не хочет заявлять ничего, что было бы использовано прежде всего против него самого.

Европейское турне и перенос "Раммштайна"

После визита в США и ряда консультаций внутри страны с участием чиновников, дипломатов и военных в части наполнения военных пунктов "плана победы", большие надежды возлагались на встречу в формате "Раммштайн", которая должна была состоятся 12 октября на авиабазе в Германии. Сам Зеленский называл ее "судьбоносной". Там он планировал еще раз представить план победы руководству США и презентовать его европейским партерам.

Однако президент США Джо Байден за несколько дней до встречи отложил свою поездку в Германию из-за урагана Милтон. Сейчас Пентагон ищет возможности перенести ее на другую дату. В США решают, переносить ли это заседание – по словам спикера Пентагона Сабрины Сингх, встреча может состояться 17-18-го октября во время встречи с министрами обороны стран НАТО.

Для Укрианы любое промедление не слишком благоприятно. Ведь осталось не так много времени до конца года, чтобы мобилизовать для Украины как можно больше оружия. Поэтому, перенос встречи на базе Раммштайн, заставил Зеленского совершить вынужденное европеское турне. За 10-11 октяря Зеленский посетил Лондон, Париж, Рим и Ватикан, а также Берлин. В Лондоне состоялась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, генсека НАТО Марка Рютте и премьера Великобритании Кира Стармера. Во время встречи, в частности, обсуждался вопрос об использовании Украиной западного оружия для ударов по территории РФ.

После Лондона Зеленский прибыл в Париж и начал встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. После которой, на совместном брифинге заявил, что не обсуждал с руководителями стран-союзников вопросы прекращения огня. "Это не тема наших обсуждений — любое прекращение огня — с союзниками, и мы не говорили об этом. Я видел в СМИ что-то, что сегодня было много информации, что я пришел, чтобы поговорить о прекращении огня. Нет, нет, это неправда", — сказал Зеленский.

Напоследок он посетил Берлин, где встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Напомним, Германия остается второй после США страной по объемам военной и финансовой помощи Киеву и первой — среди стран ЕС. При этом, в отличие от Вашингтона, Лондона и Парижа, которые передали ВСУ дальнобойное оружие (хотя и без разрешения бить им вглубь России, которое пытается получить сейчас Владимир Зеленский), Берлин по-прежнему непреклонен насчет поставок крылатых авиационных ракет Taurus радиусом действия до 500 км.

В ходе визита в ЕС он также уточнил, когда собирается показать план своим гражданам. "Я встречусь отдельно в каждой стране с лидерами Великобритании, Франции, Италии, Германии. Попробую это сделать быстро, а потом уже на Рамштайн представлю всем нашим партнерам этот план", — сказал он. И лишь потом его увидят украинцы. Но, как известно, украинцам предоставят его не полностью.

Как сообщил в эфире телемарафона советник главы ОП Михаил Подоляк, те части плана, которые содержат военную информаци, будут скрыты. По его словам, это все что касается безопасности и конструкции проведения следующих этапов войны, а также наименование оружия и его количество. "Все что касается типов ведения войны - можно обсуждать в публичной плоскости. А все что касается количесвтенных параметров и характеристик необходимого оружия, то это не должно быть в публичном плоскости. Это война. И хотелось бы, чтобы РФ не готовилась к тому что будет делать Украина", — сказал Подоляк в эфире украинского телемарафона.

Что в плане?

Отсутствие четкой и понятной официальной информации заставляет украинцев собирать информацию о том, что входит в "план победы" буквально по крупицам, основываясь на заявлениях президента в ходе различных мероприятий и в интервью иностранной прессе. Как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимных американских чиновников заявила, это план представляет собой лишь перефразированную просьбу о предоставлении большего количества оружия, снятии ограничений на использование ракет дальнего радиуса действия и не содержит всеобъемлющей стратегии.

The Times писало, что план состоит из четырех ключевых пунктов: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО", продолжение операции ВСУ в Курской области, а также запрос о "специфическом" современном оружии и международная финансовая помощь Украине. К слову, тот факт, что приглашение в НАТО является пунктом плана, подтвердил и глава офиса президента Андрей Ермак.

Как говорит нам политолог Вячеслав Фесенко, ожидания украинцев относительно плана победы сильно завышены. "На мой взгляд, название, скажем так, несколько пафосное, и оно порождает завышенные ожидания. Судя по тому, что говорил президент, когда только анонсировал этот план, то речь скорее идет о наших предложениях американским партнерам, которые направлены на усиление позиции Украины и на принуждение России к миру", — считает Фесенко.

Простым языком, основные пункты плана выглядят следующим образом: вступление в НАТО, снятие ограничения на удары вглубь РФ, предоставление современного качественного оружие, а также дипломатическое и экономическое давление на РФ со стороны партнеров. Также в западной прессе звучит еще один пункт - прямое участие европейских стран в сбитии ракет над Украиной. В первую очередь это касается Польши и Румынии.

"План Зеленского имеет достаточно широкое содержание. Один из пунктов - это перечень оружия, который сейчас согласовывается. Для этого Зеленский направил в США начальнка генерального штабаю. Часть из этого оружия могут предоставить уже сейчас, а часть позже. Еще один вопрос - это членство НАТО. И как раз по этому вопросу быстрого решения не ожидается, даже несмотря на то, что большинство стран готовы принимать Украину. Я думаю, что этот вопрос будет решаться уже будущим у участием будущего президента США. То же самое касается и вопроса гарантий безопасности. Эти вопросы скорее всего будут решаться либо в ходе мирных переговоров, либо в ходе саммита НАТО. Что касается дальнобойного оружия, то это самый специфический вопрос. Я думаю, что скорее всего такое разрешение США нам в ближайшее время не предоставят. Исключение может быть если новым президентом станет Камала Харис. И то, если она победит, то вступит в должность не раньше конца января", — сказал Фесенко.

Кроме того, по его мнению, план содержит нормы относительно экономического и политического давления на РФ.

В НАТО по частям

Одной из обсуждаемых тем сегодня является перспективы вступления Украины В НАТО. Газета Financial Times писала со ссылкой на информированные источники, что западные дипломаты и все больше чиновников в Украине якобы приходят к единому мнению, что наиболее вероятным компромиссом для завершения войны в Украине может стать схема, при которой Кремль де-факто, но не де-юре сохранит контроль над оккупированными на настоящий момент украинскими территориями, а Киев получит членство в НАТО и гарантии безопасности от альянса.

При этом, в издании подчеркивают, что возможное решение о вынужденной уступке части территорий никоим образом не означает, что власти Украины и их западные союзники признают суверенитет РФ над землями, которые та захватила с 2014 года.

Как подтвердил нам Фесенко, такие переговоры действительно идут. "На сколько я знаю, такие переговоры наши дипломаты ведут в закрытом режиме", — сказал нам Фесенко, добавав, что очень часто в прессе неправильно интерпритируют идею такого подхода. "Можно встретить мнения, что речь идет о вступлении в НАТО в обмен на территории. Но это не так. Суть идеи заключается в том, что Украина может стать членом НАТО, но 5 статья устава организации будет распространятся только на контролируемую Украиной территорию. Это с одной стороны будет являтся предохранителем, что РФ не решится на очередную агрессию в будущем. А с другой, что НАТО не будет воевать, чтобы деоккупировать нашу территрию. Сейчас эта идея обсуждается как единственный реалистичный сценарий присоедениения к НАТО. Но проблема в том, что РФ будет категорически против такого развития ситуации. И может так произойти, что станет выбор — или окончание войны, или членство в НАТО. Другая проблема — что в случае победы Трампа, Украину могут принудить отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США. Тогда Украине придется требовать такие гарантии безопасности, как есть у Израиля или Японии", — считает Фесенко.

Какая позиция относительно такой идеи в ОП — до конца не понятно. После соответсвующей публикации в иностранной прессе, Зеленский запсал видеообращение, где резко опроверг какую либо возможность "торговли территориями". По его словам, "надежный мир" в Украине возможен только на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями. "Все, что указано в "плане победы" абсолютно реально для наших партнеров. Есть в мире этот ресурс, ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по "формуле мира". Именно в этом наша цель, наша задача - гарантировать Украине надежный мир, длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями - именно так, как предусмотрено "формулой мира", — подчеркнул он.



