Представитель НАТО назвал причины, по которым Украина еще не получила приглашение

Не только война — в НАТО ответили, что стоит между Украиной и Альянсом
Североатлантический Альянс не может пригласить Украину, пока идет война на ее территории. Однако это не единственная причина — существует, по меньшей мере, три условия.
Об этом рассказал старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер в интервью Укринформ.
Условия вступления Украины в НАТО
Эти три условия для стран, желающих присоединиться к Альянсу, изложены в статье 10 Вашингтонского договора:
- это должно быть европейское государство;
- кандидат должен вносить вклад в безопасность евроатлантического пространства;
- страна должна продвигать принципы Вашингтонского договора.
В то же время, НАТО не приглашает к членству страны, в которых продолжается большая война. Поэтому потребуется определенный уровень ее урегулирования.
Кроме того, страны-члены должны достичь согласия по выполнению условий для вступления и наступления благоприятного момента для оформления членства.
"Еще всегда есть вещи, которые мы хотим видеть от страны-кандидата, прежде чем принять ее — будет ли это совместимость, реформы или что-то другое, и мы над этим работаем", — отметил Тернер.
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