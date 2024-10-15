Представитель НАТО назвал причины, по которым Украина еще не получила приглашение

Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер. Фото: EPA

Североатлантический Альянс не может пригласить Украину, пока идет война на ее территории. Однако это не единственная причина — существует, по меньшей мере, три условия.

Об этом рассказал старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер в интервью Укринформ.

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Условия вступления Украины в НАТО

Эти три условия для стран, желающих присоединиться к Альянсу, изложены в статье 10 Вашингтонского договора:

это должно быть европейское государство;

кандидат должен вносить вклад в безопасность евроатлантического пространства;

страна должна продвигать принципы Вашингтонского договора.

В то же время, НАТО не приглашает к членству страны, в которых продолжается большая война. Поэтому потребуется определенный уровень ее урегулирования.

Кроме того, страны-члены должны достичь согласия по выполнению условий для вступления и наступления благоприятного момента для оформления членства.

"Еще всегда есть вещи, которые мы хотим видеть от страны-кандидата, прежде чем принять ее — будет ли это совместимость, реформы или что-то другое, и мы над этим работаем", — отметил Тернер.

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