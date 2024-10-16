Зеленський заявив, що Україна воює не лише з Росією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде боротьбу не лише проти Росії. Він підкреслив, що країна змушена протистояти одразу трьом державам: Росії, Ірану та Північній Кореї.

Про це глава держави повідомив під час виступу в Верховній Раді та у своєму Telegram-каналі у середу, 16 жовтня.

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"У коаліції злочинців разом із Путіним станом на зараз уже є Північна Корея — родина Кім, яка тримає в рабстві більш ніж 20-мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, але й передачу людей", — йдеться в повідомленні президента.

Зеленський закликав українців до єдності як всередині країни, так і з міжнародними партнерами, наголошуючи на важливості підтримки від союзників. Він подякував кожному, хто бореться за свободу України, і наголосив, що лише завдяки згуртованості можна досягти перемоги.

Нагадаємо, Зеленський у середу, 16 жовтня, виступив у Верховній Раді. Там він представив План перемоги.

Раніше ми писали, що президент України назвав умову, за якої війна завершиться наступного року.