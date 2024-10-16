Зеленский заявил, что Украина воюет не только с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет борьбу не только против России. Он подчеркнул, что страна вынуждена противостоять сразу трем государствам: России, Ирану и Северной Корее.

Об этом глава государства сообщил во время выступления в Верховной Раде и в своем Telegram-канале в среду, 16 октября.

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"В коалиции преступников вместе с Путиным состоянием сейчас уже есть Северная Корея — семья Ким, которая держит в рабстве более 20-миллионную часть корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей", — говорится в сообщении президента.

Зеленский призвал украинцев к единству, как внутри страны, так и с международными партнерами, отмечая важность поддержки от союзников. Он поблагодарил каждого, кто борется за свободу Украины, и подчеркнул, что только благодаря сплоченности можно добиться победы.

Напомним, Зеленский в среду, 16 октября, выступил в Верховной Раде. Там он представил План победы.

Ранее мы писали, что президент Украины назвал условие, при котором война завершится в следующем году.