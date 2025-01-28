Mirage 2000-5 для України — Франція передасть винищувачі вже в березні

Винищувачі Mirage 2000-5. Фото: Повітряні сили Франції

Франція передасть Україні багатоцільові винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5 вже до кінця березня 2025 року. Українські пілоти та механіки закінчили льотну підготовку на цьому типі літаків.

Про це повідомив очільник МЗС Франції Жан-Ноеля Барро в ефірі Sud Radio.

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Міністр розповів, що українські пілоти та механіки закінчили льотну підготовку на цих винищувачах, тож Франція готова передати Mirage 2000 вже найближчими місяцями.

"Скоро над Україною будуть літати французькі "Міражі". Наприкінці кварталу, як оголосив президент республіки", — сказав Барро.

Що відомо про винищувачі Mirage 2000

Mirage 2000 — це французький багатофункціональний винищувач-штурмовик, який у 1970-х роках розробила компанія Dassault Aviation. Цей літак створювався як легкий винищувач четвертого покоління. Він відомий своєю маневровістю, багатофункціональністю та сучасними технологіями.

Максимальна швидкість винищувача 2500 км/год, а дальність польоту — до 1550 км без дозаправлення (залежить від версії та конфігурації).

Mirage 2000 стоїть на озброєнні армій багатьох країн, включаючи Францію, Індію, Тайвань, Грецію, ОАЕ, Бразилію та інші.

Нагадаємо, у жовтні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Франція надасть Україні винищувачі.

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