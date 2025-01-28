Mirage 2000-5 для Украины — Франция передаст истребители уже в марте

Истребители Mirage 2000-5. Фото: Воздушные силы Франции

Франция передаст Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Mirage 2000-5 уже до конца марта 2025 года. Украинские пилоты и механики закончили летную подготовку на этом типе самолетов.

Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире Sud Radio.

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Министр рассказал, что украинские пилоты и механики закончили летную подготовку на этих истребителях, поэтому Франция готова передать Mirage 2000 уже в ближайшие месяцы.

"Скоро над Украиной будут летать французские "Миражи". В конце квартала, как объявил президент республики", — сказал Барро.

Что известно об истребителях Mirage 2000

Mirage 2000 — это французский многофункциональный истребитель-штурмовик, который в 1970-х годах разработала компания Dassault Aviation. Этот самолет создавался как легкий истребитель четвертого поколения. Он известен своей маневренностью, многофункциональностью и современными технологиями.

Максимальная скорость истребителя 2500 км/ч, а дальность полета — до 1550 км без дозаправки (зависит от версии и конфигурации).

Mirage 2000 стоит на вооружении армий многих стран, включая Францию, Индию, Тайвань, Грецию, ОАЭ, Бразилию и другие.

Напомним, в октябре Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Франция предоставит Украине истребители.

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