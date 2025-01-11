Авікатастрофа у Південній Кореї — чорні скриньки літака не працювали за мить до падіння

Рятувальники працюють біля уламків літака Jeju Air. Фото: Reuters

Міністерство транспорту Південної Кореї повідомило, що бортові смописці, або ж "чорні скриньки" літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, який впав 29 грудня, неналежно працювали. Виявилось, що вони припинили запис за чотири хвилини до аварії.

Про це повідомляє Reuters.

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На борту літака, що здійснював рейс 7C2216 з Бангкока до Муана, було зареєстровано збій у роботі систем реєстраторів польотних даних та голосових самописців у кабіні.

Влада планує детально проаналізувати причини, чому "чорні скриньки" перестали записувати, і не виключає можливість повного відключення електроживлення, включаючи резервне.

Катастрофа сталася після того, як пілоти оголосили аварійний сигнал "Mayday" через повідомлення про високу активність птахів.

Рятувальники біля руїн літака. Фото: Reuters

Літак перекинувся на злітно-посадкову смугу, зіткнувшись із насипом, який використовувався там для підтримки системи локатора. Експерти збентежені, чому насив був побудований з жорсткого матеріалу і розташовувався занадто близько до кінця злітно-посадкової смуги.

Те, що дані зникли з "чорних скриньок", було виявлено під час їх аналізу у Південній Кореї. Для подальшого дослідження самописці передали до лабораторії Національної ради з безпеки на транспорті США. Міністерство транспорту пообіцяло забезпечити прозорість розслідування і надавати всю необхідну інформацію сім’ям жертв.

Родичі загиблих тим часом наполягають на залученні незалежних експертів, зокрема запропонованих ними самими, до розслідування. Вони також висловили невдоволення тим, що Міністерство транспорту взяло на себе ініціативу в розслідуванні.

Ця катастрофа стала найбільшою в історії авіації Південної Кореї, забравши життя 179 осіб.

Нагадаємо, в Казахстані завершився аналіз чорних ящиків з літака, який розбився 25 грудня 2024 року.

Також нещодавно в Індії сталась авікатастрофа — розбився гелікоптер берегової охорони.