Авіакатастрофа в Казахстані — у Бразилії завершили аналіз чорних скриньок

Падіння літака у Казахстані. Фото: Reuters

Центр розслідування та запобігання авіаційних подій у Бразилії завершив аналіз "чорних скриньок" із літака Embraer, який впав і розбився у Казахстані 25 грудня. Водночас у відомстві не повідомляють, що вдалося з'ясувати після аналізу.

Про це повідомляє видання G1.

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Аналіз "чорних скриньок" з літака, який впав у Казахстані

Видання зазначило, що "чорні скриньки" прибули у Бразилію 1 січня, а їхній аналіз розпочався наступеого дня. За роботою спостерігали слідчі з Казахстану, Азербайджану та Росії.

Вже 4 січня фахівці завершили вилучення, збір і перевірку даних, що містяться у двох самописцях. Проте у відомстві не поділились деталями з того, що вдалося з'ясувати під час аналізу. Наразі відомо, що всі дані передадуть Агентству з рослідувань авіаційних подій Казахастану, саме воно відповідає за аналіз і розслідування авіатрощі.

Водночас у повітряних силах Бразилії заявили, що результати, які будуть опубліковані в остаточному звіті розслідування, є відповідальністю казахстанського слідчого органу.

Що відомо про авіакатастрофу в Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня біля аеропорту Актау в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного.

На борту перебувало 67 людей, 38 з них — загинули.

За даними джерел в уряді Азербайджану, авіакатастрофу літака спричинила російська ракета класу "земля-повітря". А очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що літак, який впав у Казахстані, був збитий російською зенітно-ракетною системою "Панцир-С1".

Водночас авіакомпанія Azerbaijan Airlines повідомила, що літак, який впав у Казахстані, став об'єктом "фізичного та технічного втручання". У зв'язку з цим було ухвалено рішення тимчасово зупинити польоти до низки російських міст.

Президент Азербайджану звинуватив РФ в авіатрощі літака AZAL. Він закликав покарати винних.