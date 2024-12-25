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У Казахстані впав пасажирський літак — відео

25 грудня 2024 09:18
Карина Приходько - Редактор
Авіакатастрофа в Казахстані 25 грудня — в Актау впав пасажирський літак
Падіння літака в Казахстані. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Біля аеропорту Актау в Казахстані 25 грудня впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного. 

Про це повідомляють казахські ЗМІ. 

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Авіакатастрофа в Казахстані 25 грудня

Як відомо, авіакатастрофи зазнав літак "Азербайджанських авіаліній" Az Airlines. Це трапилося під містом Актау, коли літак летів з Баку до Грозного. 

ЗМІ повідомляють, що попередня причина трагедії — зіткнення судна з птахами. На місце аварії прибув рятувальний гелікоптер, 52 рятувальники та 11 одиниць спеціальної техніки. 

Зазначається, що на борту перебувало 67 пасажирів та п'ять членів екіпажу. За даними міністра охорони здоров'я Акмарал Альназарової, 12 людей вижили після аварії. 

"З місця аварії літака 12 осіб (одна з них дитина) з різними ушкодженнями доправлено в Мангістауську обласну лікарню в Актау. На місці працюють 14 бригад швидкої", — розповіла міністр. 

Нагадаємо, кілька днів тому у Туреччині розбився медичний гелікоптер, який врізався у будівлю лікарні. Внаслідок цієї авіакатастрофи є загиблі. 

А в кінці листопада у Вільнюсі сталася авіакатастрофа вантажного літака Boeing 737. Внаслідок цього є поранені та загиблий.

літак аварія пожежа авіакатастрофа Казахстан

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