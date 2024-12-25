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В Казахстане упал пассажирский самолет — видео

25 декабря 2024 09:18
Карина Приходько - Редактор
Авиакатастрофа в Казахстане 25 декабря — в Актау упал пассажирский самолет
Падение самолета в Казахстане. Фото: скриншот с видео
Карина Приходько - Редактор

Возле аэропорта Актау в Казахстане 25 декабря упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный. 

Об этом казахские СМИ.

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Как известно, авиакатастрофы испытал самолет "Азербайджанских авиалиний" Az Airlines. Это произошло под городом Актау, когда самолет летел из Баку в Грозный.

СМИ сообщают, что предварительная причина трагедии — столкновение судна с птицами. На место аварии прибыл спасательный вертолет, 52 спасателя и 11 единиц специальной техники.

Отмечается, что на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. По данным министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, 12 человек выжили после аварии.

"С места аварии самолета 12 человек (один из них ребенок) с разными повреждениями доставлены в Мангистаускую областную больницу в Актау. На месте работают 14 бригад скорой", — рассказала министр.

Напомним, несколько дней назад в Турции разбился медицинский вертолет, который врезался в здание больницы. В результате этой авиакатастрофы погибли.

А в конце ноября в Вильнюсе произошла авиакатастрофа грузового самолета Boeing 737. В результате были раненые и погибшие.

самолет авария пожар авиакатастрофа Казахстан

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