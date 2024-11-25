Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Вільнюсі розбився вантажний літак DHL, є жертви — фото arrow

У Вільнюсі розбився вантажний літак DHL, є жертви — фото

25 листопада 2024 09:07
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Катастрофа літака DHL у Вільнюсі — є жертви
Пожежа після падіння літака. Фото: Delfi
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У понеділок, 25 листопада, у Вільнюсі розбився вантажний літак Boeing 737 німецького логістичного оператора DHL. Унаслідок авіакатастрофи є поранені та загиблий.

Про це повідомляє Delfi.

Читайте також:

Подробиці авіакатастрофи

В офіційній заяві Вільнюського аеропорту вказано, що літак виконував рейс з німецького Лейпцига та розбився о 05:28 за литовським часом. На місце катастрофи одразу прибули екстрені служби та команда зі штаб-квартири аеропорту.

Місцева влада повідомляє, що авіатроща сталася поряд із двоповерховим житловим будинком. В літаку перебували чотири особи: два пілоти і два працівники.

Катастрофа літака
Пожежа на місці авіакатастрофи. Фото: Delfi

Рятувальники змогли дістати пілота з-під уламків літака, він прийшов до тями. Другий пілот загинув.

Серед працівників компанії, як перебували на борту — одна людина отримала поранення, ще одну особу шукають.

За даними поліції, літак впав на подвір'я двоповерхового житлового будинку, там спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали 12 людей, постраждалих серед них немає.

DHL катастрофа у Вільнюсі
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: Elta

Чи може це бути терористичним актом?

Генеральний комісар поліції Арунас Паулаускас заявив, що версію про теракт виключати не можна.

"Напевно, її ніколи не можна виключати. Це одна з версій, яка має бути вивчена, перевірена. Попереду чекає довга робота. Думаю, що на огляд місця події, на збирання доказів, на збирання предметів може піти цілий тиждень. Ці відповіді будуть нескоро", — сказав він.

Авіакатастрофа літака DHL
Посилки, що були на борту літака. Фото: Delfi

Раніше американське видання The Wall Street Journal з посиланням на дані західних розвідок повідомляло, що в липні в логістичних центрах служби доставки DHL у Лейпцигу та Бірмінгемі сталося два загадкові вибухи.

Розслідування показало, що запальні пристрої були частиною таємної операції, яку проводила російська розвідка.

У планах було підірвати не лише логістичні центри, а й пасажирські та транспортні літаки, які перевозили небезпечні посилки. Слідство з'ясувало, що бомби мали вигляд електромасажерів, у яких замість електронної начинки була легкозаймиста речовина.

Літак впав у Вільнюсі 25 листопада
Уламки літака. Фото: Delfi

Раніше у російській Якутії розбився багатоцільовий літак Ан-3 АК "Борус". Внаслідок цього один з пасажирів загинув.

Також в Австралії у авіакатастрофі загинули троє людей. Два легкі літаки зіткнулися в повітрі і впали в лісову зону в районі Сіднея.

Литва літак авіакатастрофа катастрофа літаки Вільнюс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:06 Черги на кордоні України — на яких КПП є затори

09:55 Глобальні зміни для абонентів Київстару — що буде з тарифами

09:45 В Одесі пролунав сильний вибух — подробиці

09:45 Джерело назвало клуб МЛС, який хоче купити талановитого українця

09:41 Просування РФ прискорилось — в ISW оцінили загрози для України

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

09:41 Покваптесь з виїздом — на трасі Одеса-Рені утворюються затори

09:34 У Харкові зросла кількість постраждалих — деталі від ОВА

09:18 Відключення світла в Одесі — графіки на понеділок

09:07 Удар по Харкову — в ОВА назвали кількість постраждалих

09:07 У Вільнюсі розбився вантажний літак DHL, є жертви — фото

10:06 Черги на кордоні України — на яких КПП є затори

09:55 Глобальні зміни для абонентів Київстару — що буде з тарифами

09:45 В Одесі пролунав сильний вибух — подробиці

09:45 Джерело назвало клуб МЛС, який хоче купити талановитого українця

09:41 Просування РФ прискорилось — в ISW оцінили загрози для України

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

09:41 Покваптесь з виїздом — на трасі Одеса-Рені утворюються затори

09:34 У Харкові зросла кількість постраждалих — деталі від ОВА

09:18 Відключення світла в Одесі — графіки на понеділок

09:07 Удар по Харкову — в ОВА назвали кількість постраждалих

09:07 У Вільнюсі розбився вантажний літак DHL, є жертви — фото

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК