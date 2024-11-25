Катастрофа літака DHL у Вільнюсі — є жертви

Пожежа після падіння літака. Фото: Delfi

У понеділок, 25 листопада, у Вільнюсі розбився вантажний літак Boeing 737 німецького логістичного оператора DHL. Унаслідок авіакатастрофи є поранені та загиблий.

Про це повідомляє Delfi.

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Подробиці авіакатастрофи

В офіційній заяві Вільнюського аеропорту вказано, що літак виконував рейс з німецького Лейпцига та розбився о 05:28 за литовським часом. На місце катастрофи одразу прибули екстрені служби та команда зі штаб-квартири аеропорту.

Місцева влада повідомляє, що авіатроща сталася поряд із двоповерховим житловим будинком. В літаку перебували чотири особи: два пілоти і два працівники.

Пожежа на місці авіакатастрофи. Фото: Delfi

Рятувальники змогли дістати пілота з-під уламків літака, він прийшов до тями. Другий пілот загинув.

Серед працівників компанії, як перебували на борту — одна людина отримала поранення, ще одну особу шукають.

За даними поліції, літак впав на подвір'я двоповерхового житлового будинку, там спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали 12 людей, постраждалих серед них немає.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: Elta

Чи може це бути терористичним актом?

Генеральний комісар поліції Арунас Паулаускас заявив, що версію про теракт виключати не можна.

"Напевно, її ніколи не можна виключати. Це одна з версій, яка має бути вивчена, перевірена. Попереду чекає довга робота. Думаю, що на огляд місця події, на збирання доказів, на збирання предметів може піти цілий тиждень. Ці відповіді будуть нескоро", — сказав він.

Посилки, що були на борту літака. Фото: Delfi

Раніше американське видання The Wall Street Journal з посиланням на дані західних розвідок повідомляло, що в липні в логістичних центрах служби доставки DHL у Лейпцигу та Бірмінгемі сталося два загадкові вибухи.

Розслідування показало, що запальні пристрої були частиною таємної операції, яку проводила російська розвідка.

У планах було підірвати не лише логістичні центри, а й пасажирські та транспортні літаки, які перевозили небезпечні посилки. Слідство з'ясувало, що бомби мали вигляд електромасажерів, у яких замість електронної начинки була легкозаймиста речовина.

Уламки літака. Фото: Delfi

Раніше у російській Якутії розбився багатоцільовий літак Ан-3 АК "Борус". Внаслідок цього один з пасажирів загинув.

Також в Австралії у авіакатастрофі загинули троє людей. Два легкі літаки зіткнулися в повітрі і впали в лісову зону в районі Сіднея.