В Якутії в Росії впав літак, є загиблий — яка причина

Літак після падіння. Фото: росЗМІ

У російській Якутії у неділю, 13 жовтня, розбився багатоцільовий літак Ан-3 АК "Борус". Внаслідок цього один з пасажирів загинув.

Про це повідомила пресслужба МНС Республіки Саха.

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За даними росіян, літак здійснив "аварійну посадку" за 1,5 кілометра від міста Олекмінськ у Республіці Саха. На борту перебувало п'ятеро осіб, з яких троє члени екіпажу та двоє пасажирів. Один з пасажирів загинув.

Відомо, що повітряне судно виконувало авіарейс Олекмінськ — Залізногірськ. За попередніми даними, причиною катастрофи стала відмова двигуна. Пілот нібито вирішив здійснити екстрену посадку в аеропорту вильоту, однак літак не долетів та впав біля Олекмінська.

Літак після падіння. Фото: росЗМІ

Водночас російські ЗМІ зазначають, що пасажирами літака могли бути підрядники золотодобувної компанії.

Нагадаємо, у Московській області сталася авіакатастрофа неподалік аеродрому "Ватуліно". Внаслідок падіння літака Ан-2 загинули всі, хто був на борту.

Також ми писали, що на північному заході Пакистану внаслідок аварії гелікоптера загинуло шестеро людей, ще восьмеро зазнали травм.