Що відомо про авіакатастрофу літака-винищувача в Іспанії

В Іспанії розбився літак-винищувач — загинув пілот
У п'ятницю, 4 жовтня, на північному сході Іспанії впав і розбився літак-винищувач F-18. Унаслідок цієї авіакатастрофи є загиблий.
Про це повідомило видання ABC.
Що відомо про авіатрощу
Літак зазнав катастрофи біля міста Теруель, що розташоване на північному сході Іспанії. Причини аваріїї наразі невідомі.
Унаслідок автотрощі загинув льотчик Пабло Естрада Мартін. Він мав понад 1 500 годин нальоту, однак не встигнув катапультуватися. Відомо, що нещодавно Пабло Естрада Мартін був у Литві. Там він очолив місію, що брала участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії. Військово-повітряні сили Іспанії висловили співчуття родичам загиблого.
Нагадаємо, 16 вересня, в Амурській області зник із радарів вертоліт Robinson R66. Імовірно, він впав у тайзі, біля села Золота Гора. У момент аварії на борту авіасудна перебували пілот і два пасажири.
Також ми повідомляли, що наприкінці вересня внаслідок падіння гелікоптера в Пакистані загинуло шестеро людей, а ще восьмеро зазнали травмувань. Причиною авіатрощі стала технічна несправність під час зльоту.
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