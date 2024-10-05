Що відомо про авіакатастрофу літака-винищувача в Іспанії

Літак-винищувач. Фото ілюстративне: Wikipedia

У п'ятницю, 4 жовтня, на північному сході Іспанії впав і розбився літак-винищувач F-18. Унаслідок цієї авіакатастрофи є загиблий.

Про це повідомило видання ABC.

Читайте також:

Що відомо про авіатрощу

Літак зазнав катастрофи біля міста Теруель, що розташоване на північному сході Іспанії. Причини аваріїї наразі невідомі.

Унаслідок автотрощі загинув льотчик Пабло Естрада Мартін. Він мав понад 1 500 годин нальоту, однак не встигнув катапультуватися. Відомо, що нещодавно Пабло Естрада Мартін був у Литві. Там він очолив місію, що брала участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії. Військово-повітряні сили Іспанії висловили співчуття родичам загиблого.

Нагадаємо, 16 вересня, в Амурській області зник із радарів вертоліт Robinson R66. Імовірно, він впав у тайзі, біля села Золота Гора. У момент аварії на борту авіасудна перебували пілот і два пасажири.

Також ми повідомляли, що наприкінці вересня внаслідок падіння гелікоптера в Пакистані загинуло шестеро людей, а ще восьмеро зазнали травмувань. Причиною авіатрощі стала технічна несправність під час зльоту.